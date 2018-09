Pferdesport

Deutsches Dressur-Team führt bei WM nach erster Reiterin

Das deutsche Dressurteam ist bei den Weltmeisterschaften in den USA in Führung gegangen. Jessica von Bredow-Werndl zeigte als erste Starterin des Quartetts in Tryon/North Carolina eine gute Vorstellung mit der Stute Dalera.