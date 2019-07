Mittlerweile stehen die Gegner für die Bremer Auswahlteams fest. Die Jungen der Jahrgänge 2003 und jünger treffen am 19. Dezember in Berlin in der Vorrunde auf die Verbände aus Mittelrhein, Berlin und Niedersachsen. Bei den Mädchen der Jahrgänge 2004 und jünger tritt der Bremer Handballverband am 4. Januar in Württemberg mit einer gemeinsamen Auswahlmannschaft mit Niedersachsen an. Ihre Gegner kommen aus Sachsen, Berlin und dem Sieger des noch auszutragenden Qualifikationsspiels zwischen den Verbänden Thüringen und Saar.