Hart im Nehmen: Trotz eines Kreuzbandrisses verhalf Andreas Toba dem deutschen Turn-Team ins Finale der Olympischen Spiele in Rio. (Lukas Schulze, dpa)

Genaugenommen existiert die Show noch gar nicht, allenfalls im Kopf der Regisseurin Heidi Aguilar aus Hannover. Auch für die 31. Ausgabe vom „Feuerwerk der Turnkunst“ werden die Artisten und Künstler erst drei Tage vor dem Tourneestart am 29. Dezember zusammenkommen, um dann gemeinsam die Feinabstimmung des Programms vorzunehmen. Derzeit bereiten sich die Artisten auf Europas größte Turnshow noch dort vor, wo sie leben.

Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen: Auf die Zuschauer wartet ein bezaubernder Abend. 32 Shows an 20 Spielorten zwischen Kiel und München wird es insgesamt geben. Am 29. Dezember beginnt die Tournee in Oldenburg, sie gastiert am 2. Januar um 19 Uhr und am 3. Januar um 17 Uhr in Bremen und endet am 27. Januar in Düsseldorf. Diesmal trägt die Veranstaltung den Untertitel Aura. Sie verspricht ein mystisches und zugleich strahlendes Programm, weil Licht und Schatten den Zuschauern eine magische Atmosphäre bieten werden. So zumindest kündigen es die Veranstalter an, und in der Vergangenheit hielten sie sich stets an ihre jeweiligen Versprechen.

Jonglage in Kombination mit außergewöhnlichen Lichteffekten

Jan Brüning hat sogar schon einen persönlichen Favoriten in der Show ausgemacht: Er ist am meisten gespannt auf die Gruppe Jonglissimo. Das Quartett gewann viermal die Jonglage-WM und hält 23 Weltrekorde. Jonglage in Kombination mit außergewöhnlichen Lichteffekten: Das ist die Spezialität der vier Artisten. „Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen“, sagt Brüning. Er ist der Projektleiter der Bremer Veranstaltungsagentur spospom. Unter diesem Namen firmiert ein Tochter-Unternehmen von Bremen 1860, das seit Jahren Partner des Feuerwerks ist. Bremen 1860 ist allerdings nicht nur als Mitorganisator beim „Feuerwerk der Turnkunst“ eingespannt, sondern auch Bestandteil des abendlichen Programms. Erneut werden die Sportgymnastinnen des einzigen Bremer Bundesstützpunkts auftreten.

Andreas Toba schrieb in Rio Geschichte

Ein Turner mit ganz besonderem Bremen-Bezug ist ebenfalls dabei: Andreas Toba. Er hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Geschichte geschrieben, als er trotz eines Kreuzbandrisses, den er sich beim Bodenturnen zugezogen hatte, dem deutschen Turn-Team mit seinem Vortrag auf dem Pauschenpferd zum Einzug ins Finale verhalf. Kurz nach Olympia wurde Toba im Bremer Diako erfolgreich operiert.

Inzwischen ist der Turner so weit wieder hergestellt, dass er beim „Feuerwerk der Turnkunst“ mit seiner Lebensgefährtin, der Sportgymnastin Daniela Potava, gemeinsam auf dem Pauschenpferd turnen wird – eine ebenso spannende wie ungewöhnliche Darbietung. Eintrittskarten sind noch für beide Veranstaltungstage erhältlich.