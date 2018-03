„Sie haben ihre Sache unter diesen Umständen sehr gut gemacht“, lobte Budelmann nach der deutlichen 26:37 (11:15)-Niederlage.

Der erste Treffer gelang noch den arg dezimierten Gästen, Tim Suhr erzielte die Arberger Führung. Im Anschluss allerdings drehten die deutlich stärker besetzten Gastgeber auf und kehrten den Spielstand binnen lediglich knapp sieben Minuten in eine mehr als komfortable eigene 5:1-Führung um (8. Spielminute). „Wir hatten uns vorgenommen“, gewährte Budelmann einen Einblick in seinen Matchplan, „das Spiel so lange wie möglich offen und ausgeglichen zu gestalten.“ Dieses Vorhaben gelang allerdings nur bis etwa Mitte der ersten Hälfte, beim Spielstand von 7:4 für die Gastgeber legten diese erneut zu und kamen über teilweise fünf Tore Vorsprung zur komfortablen Pausenführung.

In Durchgang zwei eröffneten die Gäste erneut den Torreigen, bis zur 40. Minute verzeichnete das Team lediglich 20 Gegentore. „In dieser Konstellation war das schon ein kleiner Erfolg“, so Budelmann, dessen Team anschließend aber zusehends die Luft ausging und sich die Gastgeber immer weiter absetzen konnten. Während Schiffdorf angesichts des reichlich bestückten Kaders immer wieder frische Kräfte bei gleich bleibender Qualität auf die „Platte“ schicken konnte, mussten die sechs wackeren Arberger Feldspieler nahezu ohne längere Pause durchspielen. „Es war kein wirklicher Rückschlag für uns“, versicherte Budelmann, „gegen solch eine starke Truppe hätte bei uns alles zusammenkommen müssen, um dort etwas zu holen.“ Mit einem kompletten Kader wäre seiner Ansicht nach „mindestens ein Punkt drin gewesen“, so Budelmann, „jetzt freuen wir uns auf die dreiwöchige Pause, um uns zu regenerieren, und wollen dann am 7. April das Derby gegen Buntentor/Neustadt unbedingt gewinnen.“

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; von Wildenrath, Heilenlötter (1), Pehling (4), Suhr (3), Bergmann (3), Lückert (8), Heitmann (1), Viohl, Weber (6).