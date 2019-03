“ Allerdings hatten die Gäste um Top-Scorer Daniel Apenberg (16 Punkte) wieder eine schwache Trefferquote, sodass das Team von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Die als Absteiger bereits feststehenden Gäste konnten aufgrund von Krankheiten und Verletzungen lediglich mit sechs Spielern antreten, wobei Felix Ernst zusätzlich noch durch eine Rippenprellung eingeschränkt war. „Dementsprechend mussten wir unsere Kräfte und Foulbelastung clever einteilen“, erläuterte der Friesen-Kapitän, „um am Ende nicht auch noch nur zu viert auf dem Feld stehen zu müssen.“

Nachdem sich beide Teams in Durchgang eins noch auf Augenhöhe bewegt hatten (13:12 für Ofenerdiek), setzten sich die Gastgeber um ihre treffsichersten Akteure Thomas Hortmann-Scholten und Johannes Pütter (beide je 13 Punkte) im zweiten Viertel zusehends von den Gästen ab (20:14) und setzten die BTV-Defense vor allen Dingen mit Würfen von Außen unter Druck. Besonders SV-Guard Tim Happe (12/vier Dreier) konnte sich wiederholt aus der Distanz in Szene setzen, sodass die Bremer bereits zur Halbzeit deutlich in Rückstand lagen. „Defensiv haben wir mit einer Zonen-Deckung gespielt“, erklärte Thomas Stock, „die Ofenerdiek allerdings mit guten Spielzügen und vielen offenen Distanz-Würfen häufig gut ausgespielt hat.“ Im letzten Viertel habe bei den arg dezimierten Gästen schließlich dann doch die Kraft gefehlt, „sodass wir am Ende doch deutlich verloren haben“, wie Stock enttäuscht bekundete.

BTV Friesen: Apenberg (16), Ayigwa (7), Ernst (6), Lenz (12), Qi (8), Stock (6).