Coronavirus-Krise

DFB plant Saison-Neustart in der 3. Liga am 30. Mai

Der Deutsche Fußball-Bund plant den Neustart in der 3. Liga am 30. Mai. Dieses Datum nannte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Video-Pressegespräch.