DFB-Präsident Reinhard Grindel (ROLAND WEIHRAUCH/dpa)

Die Anreise aus Rotenburg war nicht allzu weit, die Reinhard Grindel zum Hallen-Masters nach Bremen hinter sich hatte. Der DFB-Präsident hatte Ehefrau und Sohn dabei, um sich einen gemütlichen Nachmittag in der ÖVB-Arena zu machen. In der WESER-KURIER-Loge plauderte er mit Dieter Jerzewski, langjähriger Präsident des Bremer und Norddeutschen Fußball-Verbandes. Jerzewski feierte erst kürzlich seinen 80. Geburtstag. Nach einem turbulenten Jahr 2018 mit dem WM-Vorrunden-Aus in Russland blickt Grindel jetzt optimistisch ins neue Jahr: „Wir haben den Zuschlag für die EM 2024 bekommen, das wird uns ganz bestimmt noch einen Schub geben.“

Auch die Politik war prominent vertreten. Sport-Senatorin Anja Stahmann (hat 2019 den Vorsitz der Sportminister-Konferenz) erzählte ihrem Senats-Kollegen Ulrich Mäurer, wie sie Weihnachten verbracht hatte. Der Innensenator jedenfalls war über das Fest voll ausgelastet. Er hatte für seine Enkel eine alte Lego-Stadt aus dem Keller geholt und in mühseliger Kleinarbeit wieder aufgebaut. Mit am Tisch: Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald, die ehemalige Bremer Landessportbund-Chefin Ingelore Rosenkötter und Günter Distelrath, Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes.

Sie fielen nicht auf, und das ist immer noch so ziemlich das Beste, was sich über Schiedsrichter sagen lässt: In Luca Fritsch (Union 60), Julian Karker (SV Werder), Cedric Philipp (SC Borgfeld) und Sebastian Schiller (TuS Schwachhausen) hatte der BFV auch diesmal vier Unparteiische am Start, die für eine souveräne Spielleitung standen. Kein Wunder, dass innerhalb des Verbandes ein bisschen stolz vom „neunten Team“ gesprochen wird.