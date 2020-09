Nations League

DFB-Elf startet mit Draxler und Can gegen Spanien

Überraschend mit Ex-Weltmeister Julian Draxler und Emre Can in der Anfangself startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das Nations-League-Spiel gegen Spanien.