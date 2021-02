Die Viertelfinals im DFB-Pokal finden am 2. und 3. März statt. Foto: Jan Woitas/zb/dpa (Jan Woitas / dpa)

Mindestens ein unterklassiger Verein kommt ins Halbfinale des DFB-Pokals. So viel ist nach der Auslosung durch den Segler Boris Herrmann sicher, denn der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt in der Runde der letzten Acht den Zweitligisten Holstein Kiel.

„Ich bin nicht unglücklich“, kommentierte Essens Trainer Christian Neidhardt die Auslosung am Sonntag während der „Sportschau“ der ARD in Köln. Herrmann zog zudem zwei reizvolle Erstliga-Duelle. Borussia Mönchengladbach empfängt im West-Kracher Borussia Dortmund. Pikant auch deshalb, weil Gladbachs Coach Marco Rose beim BVB für die nächste Saison im Gespräch ist. Außerdem hat RB Leipzig Heimrecht gegen den VfL Wolfsburg. Im vierten Spiel hat der Zweitligist SSV Jahn Regensburg den Erstligisten Werder Bremen zu Gast. Der 39-jährige Herrmann hatte in der vergangenen Woche bei der Vendée Globe, der härtesten Regatta der Welt, den fünften Platz belegt.

Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.

„Einen Zweitligisten haben wir uns ein bisschen gewünscht“, sagte Essens Trainer Neidhard, betonte aber, sein Team sei „in jedem Spiel Außenseiter“. Die Essener hatten am Dienstag überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.

Zur Rolle der Holsteiner sagte der RWE-Coach: „Kiel hat auch etwas zu verlieren.“ Nach dem Sieg gegen den Titelverteidiger FC Bayern München in der vorherigen Runde „will man ja nicht gegen eine Viertligisten verlieren“. Wie schon beim Sensationserfolg gegen die Bayern hatte sich Kiel auch gegen den Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98 im Elfmeterschießen durchgesetzt und durch ein 7:6 das Viertelfinale erreicht.

