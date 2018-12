Hebt mahnend den Zeigefinger in Richtung Fifa: Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. (Peter Steffen)

Herr Grindel, macht Ihnen Ihr Job eigentlich Spaß?

Reinhard Grindel: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal voller Stolz das Trikot meines Heimatvereins Victoria Hamburg übergestreift und in der E-Jugend gekickt habe. Einen kleinen Beitrag dazu zu leisten und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Kinder und Jugendliche dieses tolle Erlebnis haben, in einer Mannschaft, in einem Verein Fußball spielen zu können, ist eine sehr befriedigende Aufgabe, die mich jeden Tag antreibt. Dafür bin ich auch bereit, die eine oder andere Kritik einzustecken.

Das Bild des DFB hat in diesem Jahr sehr gelitten. Wie soll sich das wieder ändern?

Der sportliche Erfolg steht über allem. Wenn sie Weltmeister sind, schauen die Fans auch mal darüber hinweg, wenn ein Autogramm nicht geschrieben wird. Wenn sie in der WM-Vorrunde rausfliegen, dann ist vieles falsch. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder erfolgreicheren, attraktiven Fußball spielen und gleichzeitig wieder mehr Nähe zu den Fans herstellen. Da hat sich die Mannschaft zuletzt bereits bei den Schul- und Vereinsbesuchen oder dem öffentlichen Training sehr offen gezeigt. Wir sind auf einem guten Weg, aber alles steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Das ist in diesem Geschäft nun mal so.

Ist Deutschland bei der EM 2020 ein Titelkandidat?

Das wird nicht nur von uns, sondern auch von der Entwicklung der anderen Nationen wie England, Frankreich, Holland, Spanien oder Portugal abhängig sein. Wenn ein deutsches Team zu einem Turnier fährt, muss es immer der Anspruch sein, auch gewinnen zu wollen.

Bundestrainer Joachim Löw soll den Umbruch weiter vorantreiben. Hand aufs Herz: Haben Sie sich nach dem WM-Vorrunden-Aus nie mit einer Alternative beschäftigt?

Es gab nie einen Plan B. Wir haben vor und nach der WM im gesamten Präsidium gesagt, dass niemand so geeignet ist, einen Umbruch zu gestalten, wie Jogi Löw. Beim Confed Cup 2017 haben wir erlebt, dass er auf eine sehr effektive und von hoher sozialer Kompetenz geprägte Art und Weise in kürzester Zeit ein Team aus jüngeren Spielern geformt hat, das ein überzeugendes Turnier gespielt hat. Diese Erfahrung war für uns die Grundlage zu sagen: Jogi kann das!

Nach 2020 ist die Euro 2024 in Deutschland das Leuchtturmprojekt des DFB. Das Ziel dürfte sein, eine ähnliche Stimmung zu erzeugen wie beim Sommermärchen 2006.

Wir wollen 2006 nicht kopieren, sondern eine neue Geschichte schreiben. Wir wollen mit einem Fußballfest für die europäischen Werte werben, die auch die Werte des Fußballs sind. Insofern kann der Fußball für das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ein gesellschaftlicher Kitt sein.

Mehr zum Thema Kritik an FIFA-Chef Infantino UEFA-Präsident: Super League ist „Fiktion“ Eine exklusive Superliga für Europas Topvereine? Die UEFA und die Clubvereinigung ECA weisen solche ... mehr »

Braucht es für so ein Leuchtturmprojekt einen Leuchtturm, wie es 2006 Franz Beckenbauer war? Und kann Philipp Lahm als Chef des Organisationskomitees der neue Kaiser werden?

Ich glaube, dass er für die Werte steht, die unseren Anspruch an das Turnier ausmachen. Eine besondere Art der sozialen Verantwortung, Fair Play, die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit – seine Mutter ist ja bis heute ehrenamtlich in seinem Heimatverein FT Gern tätig. Vieles, für das er als Person steht, entspricht genau den Konzepten, die wir mit der EM 2024 verwirklichen wollen. Der Kopf und der Inhalt passen sehr gut zusammen. Deshalb spielt Philipp Lahm eine ganz wichtige Rolle.

Sind Sie dem FC Bayern sogar ein wenig dankbar, weil es dort nicht zu einer Zusammenarbeit kam?

Die Aufgaben unterscheiden sich so sehr, dass man das kaum vergleichen kann. Bei uns wird er wichtige repräsentative und inhaltliche Funktionen übernehmen. Die Feinabstimmung dafür wird von unseren Mitarbeitern vorgenommen. Ich gehe aber davon aus, dass er seine unternehmerischen Tätigkeiten und andere Dinge, die ihm wichtig sind, weiter vorantreiben wird. Philipp Lahm wird hier nicht 40 Stunden die Woche in Frankfurt sitzen und Ticketing- oder Hotelkapazitätsfragen lösen (lacht).

Beckenbauer war das Gesicht 2006, doch durch die Affäre rund ums Sommermärchen hat sein Mythos arg gelitten. Welche Leitplanken haben Sie eingezogen, damit sich so etwas nicht wiederholt?

Wir haben bereits unsere Bewerbung von Transparency International begleiten lassen und eine Reihe von Experten einbezogen bei der Auswahl der zehn Spielorte. Wir haben alles offen und transparent dargelegt, diesen Stil werden wir fortsetzen. Außerdem gibt es im DFB bereits ein Compliancesystem und eine Ethikkommission. Wir haben viele Sicherungen eingebaut, damit sich so etwas wie in der Vergangenheit nicht wiederholen kann.

Kommen wir zum Weltverband Fifa. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Präsident Gianni Infantino beschreiben?

Es ist von unterschiedlichen Sichtweisen auf Sachthemen geprägt.

Das klingt sehr kühl.

Das Verhältnis zu Gianni Infantino unterscheidet sich grundlegend von dem zu Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, mit dem ich zweimal in der Woche telefoniere und den ich persönlich relativ häufig treffe. Zwischen uns gibt es einen engen und freundschaftlichen Austausch. Mit Infantino gibt es diesen intensiven Austausch nicht.

Können Sie verstehen, dass viele ihn spätestens seit den Enthüllungen über einen geplanten 25-Milliarden-Euro-Deal, bei dem er zentrale Rechte der Fifa verkaufen will, für das ultimative Böse des Fußballs halten?

So würde ich es nicht formulieren. Aber durch die intransparente Art und Weise, wie er mit diesen Themen umgeht, bestärkt er viele Vorurteile über die Fifa. Deswegen habe ich gemeinsam mit meinen Uefa-Kollegen im Fifa-Council darauf gedrungen, dass wir eine Taskforce bekommen, in der alle Informationen offengelegt werden, um dann zu einer fairen Beurteilung kommen zu können, ob wir neue Wettbewerbe brauchen und wenn ja, wie diese aussehen könnten. Ich würde es begrüßen, wenn die Fifa einen offenen Diskussionsprozess aufsetzt und die Betroffenen – also die Klubs, die Ligen und die Verbände – viel stärker in die Diskussionen einbezieht.

Infantino trat mit dem Versprechen an, für mehr Transparenz zu sorgen. Inzwischen behaupten viele, dass es sogar unter seinem umstrittenen Vorgänger Sepp Blatter transparenter zuging.

Ich habe die Zeit von Sepp Blatter nicht miterlebt. Aber ich kann sagen, dass die Art und Weise, wie wir in der Uefa arbeiten und ­gemeinsam zu Ergebnissen kommen, sich doch sehr von den Abläufen in der Fifa unterscheidet.

Was ist für Sie aktuell das wichtigste Thema im Weltfußball?

Sepp Herberger hat gesagt: „Die Menschen gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wer gewinnt.“ Das Wichtigste ist, dass wir auf allen Ebenen einen fairen Wettbewerb haben. Auf der einen Seite müssen wir die erfolgreichen Klubs stärken, auf der anderen Seite aber auch aufpassen, dass die Schere nicht zu weit auseinandergeht. Deswegen wurde die Europa League II eingeführt, deswegen gibt es die Nations League, die kleinere und mittlere Verbände stärkt.

Zuletzt wurde über Pläne berichtet, Champions-League-Spiele auch am Wochenende anzusetzen – in Konkurrenz zu den Ligaspielen. Wie stehen Sie dazu?

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat mir gegenüber klar betont, dass er keine Absicht hat, eine solche Idee zu verfolgen. Es wäre eine zu große Schwächung der nationalen ­Ligen. Und deswegen gehört zu einem fairen Miteinander im Wettbewerb, dass die Champions League unter der Woche und die nationalen Ligen am Wochenende spielen.

Sie gelten als Befürworter der neuen Wettbewerbe. Schauen Sie sich wirklich Spiele wie Liechtenstein gegen Gibraltar in der Nations League an?

Das ist eine Zeitfrage. Es kommt aber weniger auf die persönliche Anwesenheit an. Nehmen Sie mal das Beispiel Finnland: Die dortige Nationalmannschaft hat in den Qualifikationen zur EM und WM meist Niederlagen einstecken müssen. In der Nations League sind sie zum ersten Mal Gruppensieger und haben die Chance, sich dadurch direkt für die Euro 2020 zu qualifizieren. Das hat einen Fußballboom in Finnland ausgelöst. Die Menschen dort sind begeistert von der Nations League. Auch in Deutschland ist die Nations League mit Spielen gegen die Niederlande und Frankreich sicherlich für unsere Fans spannender, als wenn wir Freundschaftsspiele gegen kleinere Nationen durchgeführt hätten.

Blicken wir in die Stadien. Es brodelt wie wohl noch nie. Zerstrittene Fanlager, Hassplakate, Pyrotechnik, die Stadionauslastung sinkt: Was macht Sie optimistisch, dass die Begeisterung zurückkehrt?

Wir sind uns im DFB-Vorstand einig, dass sich DFB, DFL und Vereine gemeinsam dieses Problems annehmen müssen. Eine Fortsetzung des Dialogs mit den Fangruppen gehört dazu. Sie sehen aber auch an einem Beispiel wie der Abschaffung der Montagsspiele, dass der Fußball von unterschiedlichen Interessen geprägt ist. Viele Amateurvereine wenden sich an mich und sagen: „Du musst verhindern, dass diese Spiele dann zeitgleich zu unseren Begegnungen am Sonntag laufen.“ 2020 steht die nächste Vergabe der Medienrechte ins Haus. Es ist die Entscheidung der Vereine, wie ausgeschrieben wird. Viele Problemthemen, die vor allem die UItra-Fangruppierungen heranziehen, haben mit der Arbeit des DFB gar nichts zu tun. Wir entscheiden nicht über Anstoßzeiten, wir entscheiden nicht über Fernsehverträge, wir entscheiden zumindest nicht als Erstes über die 50+1-Regel. Deswegen habe ich auch im DFB-Vorstand gesagt, dass wir isoliert als DFB keine einzelnen Maßnahmen treffen werden. Es geht nur gemeinsam.

Die Fronten scheinen jedoch derzeit überall verhärtet zu sein?

Wir haben zwei sehr gute Gespräche in Frankfurt und in Köln mit den Ultras geführt. Nachdem wir uns neun Stunden lang mit ihren Themen beschäftigt hatten, haben wir das Thema Gewaltverzicht in den Stadien angesprochen. Nach diesem Treffen wurde von den Ultras mit Verweis auf die Montagsspiele in der 3. Liga der Dialog abgebrochen. Ich bin jederzeit bereit, den Dialog fortzusetzen.

Ein Vorwurf lautet, dass Fans zu sehr als Kunden behandelt würden, dass man ihnen das Stadion als Ausdrucksort wegnimmt.

Wir haben die Richtlinien zu den Fanutensilien gerade erst gelockert. Wenn aber große Zaunfahnen nicht für ein fröhliches Stadionerlebnis eingesetzt werden, sondern dafür, um sich in ihrem Schutz zu vermummen, Pyrotechnik einzusetzen oder Polizisten anzugreifen, dann ist das nicht hinnehmbar. Grundsätzlich ist uns aber klar, dass die Ultras einen großen Beitrag für die tolle Stimmung in unseren Stadien leisten.

Was sagen Sie Familien, die sich das Stadionerlebnis vielleicht nicht mehr leisten können?

Das Gesamterlebnis muss stimmen, dabei geht es nicht nur um Ticketpreise. Gerade auch Familien müssen weiterhin gern ins Stadion kommen, sich gut und sicher fühlen. Kinder, die Fußball spielen, müssen die Gelegenheit bekommen, ihre Idole zu sehen.

Würden Sie sich bei einem Länderspiel auch mal selbst in den Fanblock stellen?

Im Rahmen von Länderspielen habe ich viele repräsentative Aufgaben. Und wenn ich in Bundesliga-Stadien bin, spreche ich am Rande mit den Vertretern der Vereine. Ich hätte zudem die Sorge, dass es nach Effekthascherei aussieht, wenn ich mich plötzlich in die Kurve stelle. Bei den Spielen meines Heimatvereins Rotenburger SV stehe ich unter den Zuschauern, mit Bratwurst oder Bier.

Die Fragen stellten Sebastian Harfst und Heiko Ostendorp.

Zur Person

Reinhard Grindel (57) ist seit April 2016 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Eine große Fußballkarriere war dem späteren CDU-Politiker nicht vergönnt. Als Kind und Jugendlicher spielte er ­einige Jahre bei Victoria Hamburg. Nach der Schule studierte Grindel Rechtswissenschaft, später arbeitete er als Korrespondent im ZDF-Studio in Brüssel. Dann bewarb sich das CDU-Mitglied im niedersächsischen Wahlkreis Rotenburg-Soltau-Fallingbostel erfolgreich um ein Bundestagsmandat.