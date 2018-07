DFB-Präsident Reinhard Grindel wird in der Öffentlichkeit bei seinen Statements mehr als Politiker und weniger als Fußballer wahrgenommen, meint Mathias Sonnenberg. (Arne Dedert/dpa)

Reinhard Grindel hatte sich das alles ganz anders vorgestellt. Die WM in Russland sollte dem DFB-Präsidenten im Windschatten von Joachim Löw öffentliches Ansehen und Ruhm verleihen, so wie es vielen seiner Vorgänger vergönnt war. Dann aber folgte mit dem Aus in der Vorrunde das größte Debakel in der Geschichte der deutschen Nationalelf – und der DFB-Boss steht plötzlich ziemlich allein auf der Lichtung.

Erst machte er Mesut Özil im Nachgang der WM zum Hauptschuldigen, dann musste er sich von Bayerns Karl-Heinz Rummenigge anhören, dass es beim DFB nur noch Amateure gebe. Und jetzt bezichtigt ihn Özil in seiner Abrechnung der Inkompetenz, Unfähigkeit und des Rassismus. Starker Tobak, aber unschuldig ist Grindel nicht, weswegen er sogar Rücktrittsforderungen ausgesetzt ist.

Die Affäre um das gekaufte WM-Sommermärchen 2006 hat den Rotenburger Politiker 2016 in das höchste Amt beim größten Sportverband der Welt gehievt. Er hat die Themen Veruntreuung und Finanz-Chaos beim DFB auf die Agenda gesetzt. Und Amateur-Vertreter loben, dass sich Grindel wie kaum einer seiner Vorgänger um die Basis kümmere und den Dialog mit den Fans intensiviert habe.

Und sonst? Grindel ist sprunghaft, hüpfte beim Thema Özil je nach Belieben von links nach rechts. Er gehe kaum einer TV-Kamera aus dem Weg, wird intern geätzt. Und hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er in der Öffentlichkeit bei seinen Statements mehr als Politiker und weniger als Fußballer wahrgenommen wird.

Schon vor der WM hatten sich viele gewundert, dass der DFB-Boss den bis 2020 laufenden und hoch dotierten Vertrag mit Löw ohne Not bis 2022 verlängerte. Überhaupt hatte es den Anschein, dass der DFB in der letzten Zeit mehr und mehr zum Bittsteller von Löw, dem Weltmeister-Trainer, wurde. Und Grindel zu seinem Ober-Fan.

Jetzt aber einfach nur den Rücktritt als DFB-Boss zu fordern ist genauso populistisch wie der Versuch Grindels, Özil zum WM-Sündenbock zu machen. Es ist die Ironie des Schicksals, dass seine Zukunft als DFB-Boss eng mit der Türkei verknüpft ist. Denn das Vaterland von Mesut Özil hat sich wie Deutschland um die Europameisterschaft 2024 beworben. Immer wieder hat der DFB-Boss die EM zu seinem großen Thema gemacht. Am 27. September fällt die Entscheidung. Auch für Grindel entscheidet sich an diesem Tag, ob er noch eine Zukunft als DFB-Präsident hat.