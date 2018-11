Marco Reus ist nach seiner Fußverletzung nicht erste Wahl für das Spiel gegen die Niederlande. Foto: Federico Gambarini (Ina Fassbender / dpa)

Auch Marco Reus ist nach seiner Fußverletzung in der letzten Nations-League-Partie nicht erste Wahl. Mats Hummels kehrt in der Innenverteidigung in die Anfangsformation zurück und bildet mit Antonio Rüdiger und Niklas Süle die Dreierkette vor Kapitän Manuel Neuer.

In Mittelfeld und Angriff setzt Löw auf die gleiche Formation wie beim 1:2 im Oktober in Paris gegen Frankreich. Thilo Kehrer und Niko Schulz flankieren die zentralen Spieler Joshua Kimmich und Toni Kroos. Vorne stürmen die jungen Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Rüdiger, Süle, Hummels - Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz - Werner, Gnabry, Sané (dpa)