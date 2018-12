Erfolgreichste DHB-Werferin gegen Rumänien: Julia Behnke. Foto: Fredrik Varfjell/Bildbyran via ZUMA Press (Fredrik Varfjell / dpa)

Nach dem sensationellen Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Norwegen verlor die DHB-Auswahl ihr zweites Gruppenspiel gegen Rumänien mit 24:29 (11:14). Vor der abschließenden Vorrundenpartie am Mittwoch gegen Tschechien hat die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener den Einzug in die nächste Runde aber weiter in der eigenen Hand.

Vor etwa 3000 Zuschauern in der Arena in Brest war Kreisläuferin Julia Behnke (TuS Metzingen) mit acht Treffern beste Werferin des deutschen Teams, das in Angriff und Abwehr über die gesamte Partie Probleme hatte. Die DHB-Auswahl bekam vor allem Rumäniens Weltklasse-Spielerin Cristina Neagu kaum in den Griff. Auch im Abschluss agierte die Mannschaft nicht so treffsicher wie noch beim Turnierstart gegen Norwegen. (dpa)