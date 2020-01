Uwe Gensheimer fällt gegen Portugal aus. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Robert Michael / dpa)

Linksaußen Gensheimer wird im Spiel um Platz fünf an diesem Samstag (16.00 Uhr/ARD One) in Stockholm wegen einer Viruserkrankung ebenso nicht zum Einsatz kommen wie Kreisläufer Pekeler, der seit geraumer Zeit an Achillessehnenproblemen leidet. Sein Kieler Abwehrkollege Patrick Wiencek hatte aufgrund einer Knieverletzung schon zuvor passen müssen. Damit stehen Bundestrainer Christian Prokop nur 14 Spieler zur Verfügung. (dpa)