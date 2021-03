WM-Skispringen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Die anderen müssen mich jagen“: Eisenbichler vor Showdown

In Tirol krönte sich Markus Eisenbichler vor zwei Jahren zum Dreifach-Weltmeister. In Oberstdorf holte er Gold mit dem Mixed-Team. Am heutigen Freitag hat „Eisei“ die Chance, einen weiteren Titel zu verteidigen.