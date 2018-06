Sie hat mitgeholfen, den Aufstieg des Bremer HC in die erste Hockey-Liga perfekt zu machen. Jetzt geht Juliane Grashoff (rechts) aber erst mal zum Studium in die USA. (Kaste)

Die Zweitligameisterschaft gefeiert haben sie bereits, die Hockey-Damen des Bremer HC. Und das sogar zünftig. Der künftige Feldhockey-Bundesligist ist zwischenzeitlich für vier Tage nach Mallorca gereist, mit Ballermann und Bierkönig. Cheftrainer Martin Schultze stand schließlich im Wort. Vor zwei Jahren nämlich, als die Mannschaft nach dem Aufstieg in die Zweite Liga einen solchen Tripp als Belohnung einforderte, hatte Schultze noch abgewiegelt und gesagt: „Wenn ihr nach Malle wollt, dann müsst ihr schon in die Erste Liga aufsteigen.“

Eine Aussage, an die der Coach jetzt natürlich umgehend erinnert wurde. Und die es dann auch kurzfristig umzusetzen galt. Organisatorisch sei das nicht so leicht gewesen, schildert Schultze, und das galt vor allem mit Blick auf die Flugverbindungen. Doch es klappte: Nur vier Tage nach dem Meisterstück in Hamburg am 3. Juni flog ein Teil des Teams von Münster-Osnabrück aus auf die Ferieninsel, ein anderer Teil von Hannover aus; zurück ging es dann für den kompletten BHC-Tross über Berlin wieder in die Heimat.

Seit Sonntagabend ist die Mannschaft zurück in Bremen – und bereitet sich nach der kleinen Auszeit nun auch wieder gewissenhaft auf das anstehende Saisonfinale vor. Eine Partie muss der BHC noch bestreiten, und dankbarerweise ist das eine Heimpartie. Am Sonntag um 11.30 Uhr erwartet der Ligaprimus das bereits als Absteiger feststehende Ligaschlusslicht ETuF Essen.

Der Meister geht auf dem Papier als hoher Favorit in diese Begegnung, ein lockeres Schaulaufen soll es aber nicht werden. „Wir ziehen das voll durch“, verspricht Trainer Martin Schultze, der auch seine beste Formation aufs Feld schicken will. Einsatzminuten für Akteurinnen, die bis dato wenig gespielt haben, wird es nicht geben.

Ein Spektakel passend zum Rahmenprogramm

Klar ist zudem auch, dass es für drei Spielerinnen (zumindest vorerst) der letzte Auftritt im BHC-Trikot sein wird. Henriette Deckert zieht es studienbedingt nach Hamburg, wo sie sich dem künftigen Ligarivalen Uhlenhorster HC anschließt. Und zumindest in der Anfang September beginnenden Hinrunde der neuen Saison werden auch Svea Böker und Juliane Grashoff nicht zur Verfügung stehen.

Die beiden torgefährlichen Offensivkräfte studieren bekanntlich in den USA und stoßen erst im nächsten Frühjahr wieder zum Kader. Das genannte Trio wird sich zum Saisonabschluss also ganz besonders ins Zeug legen. Martin Schultze ist indes davon überzeugt, dass das komplette Team vor heimischer Kulisse noch mal gewillt ist, die Spielzeit mit einer starken Leistung und einem weiteren Sieg abzuschließen.

Mehr zum Thema Hockey-Bundesliga Bremer HC verstärkt den Kader Nach dem Bundesligaaufstieg hat der Bremer Hockey-Club bereits die Planungen für die neue Saison ... mehr »

„Wir haben verdammt lange nicht mehr verloren – und dieses Gefühl wollen wir noch etwas genießen und die Saison ohne Niederlage beenden“, sagt Schultze. „Denn Niederlagen“, weiß der Coach, „Niederlagen werden in der Bundesliga früher oder später bestimmt kommen.“ Die Vorgabe für Sonntag ist also klar: „Wir wollen den Zuschauern noch mal ein schönes Spiel zeigen, dabei möglichst viele Tore schießen und ein echtes Spektakel bieten.“

Ein Spektakel passend zum Rahmenprogramm. Denn diese letzte Partie des Zweitligameisters ist eingebunden in das große Sommerfest des Bremer HC. Auf der Anlage am Heinrich-Baden-Weg in Oberneuland erwartet die Besucher eine bunte Mischung aus Sport, Show und Unterhaltung. Die jüngeren Gäste dürfen sich zudem auf eine Spielelandschaft, einen Kletterberg, eine Hüpfburg und vieles mehr freuen. Und natürlich haben Besucher am Nachmittag ab 17 Uhr dann auch die Gelegenheit, gemeinsam mit dem BHC-Team das WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko am Fernseher zu verfolgen.