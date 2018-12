Das Turnier ist die Krönung: Alexander Arnhold fiebert dem Hallenevent in der ÖVB-Arena entgegen. (Frank Thomas Koch)

Herr Arnhold, man darf wohl davon ausgehen, dass Sie als bester Spieler des vergangenen Turniers ganz besonders auf die Neuauflage brennen, oder?

Alexander Arnhold: Selbstverständlich. Das Turnier ist die Krönung und macht schon richtig viel Spaß.

Welche Bedeutung nimmt die Veranstaltung für Sie ein?

Wenn wir antreten, wollen wir auch gewinnen. Aber die Meisterschaft und der Pokal sind für uns natürlich wichtiger. Gleich danach kommt dann das Hallenturnier.

Was macht den Reiz der Veranstaltung aus?

Vor allem die Atmosphäre. Ich war ja 2017 zum ersten Mal dabei und hatte vorher nur davon gehört. Wenn man dann da ist, mit den vielen Zuschauern und der Lichtshow, dann ist das unheimlich beeindruckend. Ich kannte ja vorher nur das Turnier in Ottersberg. Das hat auch eine gute Atmosphäre. Aber die ÖVB-Arena ist einfach noch etwas anderes.

Wie bereitet sich Ihr Team vor?

Wir gehen nächste Woche einmal in die Halle. Viele Spieler sind auch gerade im Urlaub und nutzen die Zeit zur Regeneration. Aber wir werden schon eine gute Mannschaft zusammenbekommen.

Und wie bereiten Sie sich persönlich vor?

Ich arbeite im Fitnessstudio und befinde mich immer in der Vorbereitung. Pausen kenne ich nicht (lacht). Wir gehen mit der Mannschaft jetzt ein paar Abläufe durch, und dann werden die zwei Stunden in der Halle schon reichen. Ansonsten bin ich mit ein paar Jungs aus meiner Heimat in Verden sowieso alle paar Wochen zum Kicken in der Halle. Und in den Tagen vorm Turnier beschäftige ich mich gedanklich mit den Spielen.

Weil der Hallenfußball etwas ganz anderes ist als der Fußball auf dem Feld?

Auf jeden Fall, er ist ja viel schneller. Allein durch die Bande verändert sich das Tempo, und dazu ist es auch körperbetonter, mit sehr vielen Zweikämpfen.

Das scheint besonders für das große Turnier in der ÖVB-Arena zu gelten.

Ja. Vor allem durch die große Kulisse haut sich jeder noch ein bisschen mehr rein.

Leidet der Fußball nicht darunter?

Das kommt immer darauf an. Wenn zwei spielerisch starke Mannschaften aufeinandertreffen, macht es eine gewisse Zweikampfhärte doch noch attraktiver für die Zuschauer.

Sie gelten als technisch starker Spieler, als Mann für die entscheidenden Aktionen. Ihnen kann die Zweikampfhärte eigentlich nicht gefallen, oder?

Doch, auch mir. Vielleicht werde ich eher gedeckt als andere. Aber in der Halle geht es so schnell, dass viel passieren kann. Da ist es für uns dann eher ein Vorteil, wenn sich der Gegner ein bisschen auf mich konzentriert – die anderen haben dann ja freie Bahn.

Sie treten nun in einer Gruppe mit dem Vorjahressieger FC Oberneuland sowie dem BSC Hastedt und dem Blumenthaler SV an. Sehen Sie Ihren BSV und den FCO auch als Favoriten der Vorrunde?

In der Halle ist jeder Favorit. Dort spielt man ja mit nur vier Feldspielern, und deshalb kann jeder jeden schlagen. Das hat man ja auch letztes Jahr gesehen.

Wobei sich 2017 mit dem FC Oberneuland eine Spitzenmannschaft durchgesetzt hatte.

Sie gehören ja auch zu den Topfavoriten. Aber in der Halle ist jeder schlagbar, auch der FCO.

Dann spielt die Tabelle der Bremen-Liga bei der Einschätzung des Turniers keine Rolle?

Nein. Jede Mannschaft hat ja fünf, sechs gute Hallenspieler. Also wird auch jede Mannschaft zu guten Leistungen in der Lage sein.

Und der Bremer SV als Tabellenführer ist eines von acht Teams?

Die Tabellenführung spielt keine Rolle. Sie hat mit dem Turnier nichts zu tun.

Aber es wäre schon eine gute Sache, könnte Ihre Mannschaft den FCO auch in der ÖVB-Arena schlagen?

Klar. Das ist immer ein Statement, wenn auch nur ein kleines. Als Gewinner des Turniers würden wir auch schon ein bisschen anders in die Vorbereitung gehen, mit einer breiteren Brust. Trotzdem wissen alle: die Karten werden in der zweiten Saisonhälfte neu gemischt.

Sie waren im vergangenen Jahr als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Nehmen wir mal an, in diesem Jahr geht der Titel an einen anderen Spieler. Wer könnte das sein?

Da gibt es einige Kandidaten. Ich halte Onur Uzun vom FCO für einen richtig guten Hallenspieler. Er hatte vor einem Jahr ja für uns schon starke Leistungen gebracht. Auch Christian Schwarz vom TuS Schwachhausen oder Florent Aziri vom BSC Hastedt zähle ich zu den stärksten Spielern in der Halle.

Sie treten auch in der Bremer Futsal-Auswahl an. Nachdem diese Hallenfußballvariante vor Jahren als Modell der Zukunft galt, scheint ihre Entwicklung nun zu stagnieren. Wie sehen Sie den Zweikampf zwischen Futsal und Hallenfußball?

Ich habe ja mal in der Futsal-Nationalmannschaft mittrainiert, und da meinte der Bundestrainer: Futsal geht nur über den Kopf und besteht viel mehr aus Spielzügen, die einstudiert werden müssen. Deshalb ist Futsal auch noch schneller als der Hallenfußball. Er wird aus diesem Grund immer mehr verdrängt werden. Aber es wird schon noch einige Zeit dauern.

Die Fragen stellte Stefan Freye.

Zur Person

Alexander Arnhold trägt seit 2016 das Trikot des Bremer SV, mit dem er nun beim Lotto-Masters um den Sparkasse Bremen-Cup am 30. Dezember in der ÖVB-Arena antritt. Beim Budenzauber im vergangenen Jahr, den der BSV als Vierter beendete, war der 25-Jährige als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.