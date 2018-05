Gefühlt nicht in der Außenseiterrolle: Schwachhausens Trainer Benjamin Eta setzt auf die Euphorie, die der Gewinn der Meisterschaft bei seinem Team ausgelöst hat. (Hansepixx)

Bremen. In der Vorschau auf ein Fußballspiel nimmt sie nicht selten eine Hauptrolle ein: die Papierform. Auch das Lotto-Pokalfinale zwischen den Frauen des ATS Buntentor und dem TuS Schwachhausen macht da keine Ausnahme. Von der Papierform her gilt das Team aus Buntertor als Favorit, tritt es doch als Regionalligist gegen eine Mannschaft aus der Bremer Verbandsliga an. Doch das ist allenfalls die halbe Wahrheit.

„Auf dem Papier sind wir Außenseiter, vom Gefühl her nicht“, sagt Schwachhausens Trainer Benjamin Eta – und lacht. Er weiß, dass die Ligazugehörigkeit nicht immer einen Schluss auf die Leistungsstärke einer Elf zulässt – und das gilt im Falle dieses Endspiels ganz besonders. Denn während sich der TuS Schwachhausen mit einem 5:3 über den SC Weyhe gerade erst die Meisterschaft sicherte und nun um den Aufstieg in die Regionalliga spielt, belegt der ATS Buntentor einen Abstiegsplatz, wird also in die Verbandsliga zurückkehren.

„Wir haben die Euphorie aus der Meisterschaft, und Buntentor ist abgestiegen“, beschreibt Eta also zwei sehr unterschiedliche Gemütslagen. Sieht er sein Team gar im Vorteil? Nein, so weit will der Schwachhauser Trainer nicht gehen. Schließlich muss der ATS die dritthöchste Spielklasse nur verlassen, weil in diesem Jahr vier Absteiger gesucht wurden. „Da gehört dann auch Glück dazu: Sie gehören eigentlich in diese Liga“, sagt Eta. Und überhaupt: „Im Pokal geben alle einhundert Prozent.“

Das ist ein gutes Stichwort, leitet es doch wunderbar über zur Saison des ATS Buntentor. Sie wurde geprägt von tollen Erfolgen (Nachbar Werder II wurde mit 5:1 und 6:0 geschlagen) und enttäuschenden Leistungen, gerade gegen direkte Konkurrenten. Die vergangenen Monate ließen also den Schluss zu, die Elf habe längst nicht immer einhundert Prozent abgerufen. Dem widerspricht ihr Trainer Dennis Bittner nicht. Er wendet sich aber ganz deutlich gegen die Gerüchte, die in letzter Zeit die Runde gemacht hatten. Danach soll das Team zerrissen sein und vor einem Umbruch stehen.

„Es wird viel in die Welt gesetzt, aber das stimmt gar nicht“, sagt Dennis Bittner. Ganz im Gegenteil habe er bereits die feste Zusage zahlreicher Kickerinnen, würde also mit einer nahezu unveränderten Mannschaft den Wiederaufstieg anpeilen. Atmosphärische Störungen soll es ebenfalls nicht geben: „Wir sind ein Team und heiß auf den Pokalsieg.“ Das bedeutet für den Trainer allerdings nicht, dass der Pokal im Vorbeigehen zu verteidigen ist. „Wir müssen schon abrufen, was wir können, denn der TuS Schwachhausen hat viel Potenzial“, sagt Dennis Bittner.

Sein Kollege macht sich ebenfalls keine Illusionen über die Leistungsbereitschaft des Gegners. „Der ATS wird nichts abschenken, sondern definitiv gewinnen wollen“, sagt Benjamin Eta. Seiner Ansicht nach entscheidet „die Tagesform“ über Sieg und Niederlage. Vielleicht aber auch die Taktik. Als Grund für die Achterbahnfahrt des Gegners macht der Schwachhauser Trainer nämlich auch die unterschiedliche Ausrichtung seiner Partien aus.

„Die Frage war oft: Musste Buntentor das Spiel machen oder konnten sie kontern“, so Eta. Die guten Ergebnisse gegen die Topteams der Regionalliga ließen sich erklären durch eine abwartende Haltung. War der ATS dagegen zur Initiative gefordert, bekam er nicht selten Probleme mit seinem Spielvortrag. Man darf wohl davon ausgehen, dass Benjamin Eta diese Erkenntnis in die Taktik seiner Mannschaft einbauen wird. Von der Papierform her ist sein TuS ja auch der Außenseiter. Er kann sich die Zurückhaltung erlauben – und dann alle Anwesenden eines Besseren zu belehren.