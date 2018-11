Wieder drei Tore Unterschied: Nach dem 0:3 im Pokalduell des letzten Wochenendes verloren Werders Kickerinnen das Punktspiel bei Bayern München nun mit 1:4 (0:1). „Die Bayern haben eine Qualität, die wir anerkennen müssen. Wie letztes Wochenende haben sie verdient gewonnen“, kommentierte Werder-Trainerin Carmen Roth die zweite Pleite in Folge. Zunächst hatten sich deutliche Parallelen zum Spiel in der Vorwoche offenbart: War Werder im Pokalduell bereits nach wenigen Sekunden in Rückstand geraten, stand es nun nach sechs Minuten 1:0 für den Gastgeber. Über die linke Seite hatte sich Fridolina Rolfö gegen Rachel Avant durchgesetzt und von der Grundlinie zurückgelegt auf Sara Däbritz, die aus rund sechs Metern zum 1:0 traf. Es konnte keine Rede davon sein, dass die Bremerinnen die Forderung ihrer Spielführerin umsetzen würden. „Wir müssen von Anfang an da sein, denn die Bayern bestrafen Unachtsamkeiten sofort“, hatte Lisa-Marie Scholz vor der Partie unterstrichen.

Als Lina Magull kurz vor der Pause zum Abschluss kam, schien der zweite Treffer sogar eine beschlossene Sache zu sein. Doch mit einer Glanzparade verhinderte Anneke Borbe den 0:2-Rückstand ihres Teams (45.). „Leider haben wir erneut ein frühes Gegentor hinnehmen müssen. Im Anschluss standen wir aber bis zur Halbzeit ordentlich, in der Offensive sind wir aber nicht so mutig aufgetreten, wie wir es uns vorgenommen haben“, kommentierte Werder-Trainerin Carmen Roth.

Sie nannte damit auch die letzte Gemeinsamkeit zwischen Punkt- und Pokalpartie: Das Spiel mit dem Ball war einfach zu fehlerhaft und unentschlossen, um den Gastgeber unter Druck zu setzen. Weil die Bayern die Schlagzahl aber erhöhten, war die zweite Auflage schnell vorentschieden. Beim 2:0 vermochte die Bremer Abwehr nichts auszurichten gegen Mandy Islacker, die aus wenigen Metern erhöhte, und auch beim dritten Treffer kam die Münchner Torjägerin relativ unbedrängt zum Abschluss. Immerhin: Nachdem der Gastgeber durch Rolfö einen vierten Treffer nachgelegt hatte, durfte Verena Volkmer per Kopf zum 1:4 verkürzen.

Weitere Informationen

FC Bayern: Zinsberger – Hendrich, Wenninger, Leupolz, Lohmann, Magull (46. Roord), Skorvankova, Däbritz (46. Maier) – Beerensteyn, Islacker (76. Damnjanovic), Rolfö

Werder Bremen: Borbe – Kersten, Ulbrich, Wensing, Tóth (77. Kofler) – Horvat (63. Wichman), Scholz, Hau­sicke, Volkmer, Avant – Goddard (67. Cerci)

Tore: 1:0 Däbritz (6.), 2:0 Islacker (55.), 3:0 Islacker (75.), 4:0 Rolfö (85.), 4:1 Volkmer (86.)

Schiedsrichterin: Duske (Köln) – Zuschauer: 324

Gelbe Karten: Islacker / Wensing