Dunkle Wolken über der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Der Klub hat fast 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Für einen neuen Kredit will das Land Nordrhein-Westfalen bürgen. (Fabian Strauch/dpa)

Es hat wahrlich schon bessere Zeiten für Fußball-Fans gegeben. Das gilt in diesem Fall nicht nur für Menschen, die vielleicht mit Werder oder dem Hamburger SV sympathisieren. Der Fußball ist anrüchig geworden, seit die Deutsche Fußball Liga den Neustart durchboxte und Spiele entschieden wurden, ohne dass ein Zuschauer dabei sein durfte. Es gibt Menschen, die mit dem Fußball gebrochen haben in diesen Wochen, ihre Dauerkarte kündigten und dem Sport Lebewohl sagten. Der Profi-Fußball lieferte zuletzt viele Gründe für Kritik.

Und kaum ist das Thema Neustart und Geisterspiele ausgestanden, kommt es wieder knüppeldick. Jetzt geht es um Geld und die Frage: Darf ein Fußball-Verein staatlich subventioniert werden, der nachweislich seit vielen Jahren miserabel wirtschaftet und sich so immer wieder an den Rand des Zusammenbruchs bringt? Die Rede ist von Schalke 04 und einer Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Zwischen 30 und 40 Millionen Euro, die Angaben über die genaue Summe variieren, soll sich der Verein bei Banken geliehen haben. Kann der Verein den Kredit nicht mehr zahlen, soll das Land für 80 Prozent der Summe geradestehen. Geld, das auch die Steuerzahler aufgebracht haben. Also mit Sicherheit auch Bürger und Bürgerinnen, die mit Fußball wenig bis nichts am Hut haben. Und denen Schalke egal ist.

Neu ist das alles nicht. Die Politik hat schon immer geholfen, wenn der Fußball nicht mehr konnte und kollabierte. Auch in Bremen bürgt die Stadt für den Fußball. Nicht direkt für Werder Bremen, aber für die Bremer Weserstadion GmbH, die je zur Hälfte Werder und der Stadt gehört. Weil beim Stadionausbau finanziell nachgebessert werden musste, brauchte der Verein frisches Geld, für das die Bremer Politik bis heute bürgt. Es soll sich um zehn Millionen Euro handeln. Werder zahlt zwar einen Bürgschaftszins, aber klar ist auch: Kann der Verein den Kredit nicht mehr bedienen, springt der Steuerzahler ein.

Bei Schalke 04 bekommt die Bürgschaft eine neue, eine größere Dimension. Das Geld, das der Verein benötigt, ist nicht etwa auf ein Projekt wie einen Stadionausbau bezogen, sondern dient schlicht und einfach dem Erhalt des Klubs. Dabei hat der Verein bereits Verbindlichkeiten von fast 200 Millionen Euro angehäuft. Als Dank für diese Misswirtschaft springt jetzt Vater Staat ein, dieser Eindruck bleibt hängen – ein Problemfall für den gesamten Fußball. Denn der Eindruck, dass ein Millionen-Betrieb der Unterhaltungsbranche staatlich gepampert wird, verfestigt sich weiter.

Schalke 04 ist der Verein, bei dem allein eine verspätet ausgezahlte TV-Rate als insolvenzgefährdend bezeichnet wurde. Der Verein, der Spielerberatern zuletzt jährlich 16,6 Millionen Euro zahlte (bei Werder waren es 5,1 Millionen) und der Personalkosten in Höhe von 123,8 Millionen Euro (bei Werder 71,9 Millionen) auswies. Ein Verein, der nun die Hilfe des Staates benötigt, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Ist das fair? Nordrhein-Westfalen hat schon anderen Fußball-Vereinen geholfen, auch Schalke schon mehrere Male. Argumentiert wird dann mit der Wirtschaftskraft des Vereins und den Arbeitsplätzen. Aber am Ende ist es auch ein Abwägen der Emotionen. Der Traditionsverein Schalke hat sicher nicht rein zufällig vor einigen Tagen durchsickern lassen, dass die Gehälter der Spieler künftig bei 2,5 Millionen Euro jährlich gedeckelt werden sollen. Das macht sich gut, wenn der Staat als Retter einsteigen soll. Völlig unklar ist übrigens, wie das umgesetzt werden soll.

Politiker wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wissen um die Kraft und Macht des Fußballs. Er hatte sich deshalb vehement für den Bundesliga-Neustart eingesetzt. Jetzt auch die Zukunft einer Fußball-Institution wie Schalke abzusichern, verschafft ihm bei den Fans Sympathie. Wer will schon als der Politiker in die Geschichte eingehen, der Schalke den Stecker zog. Dem Fußball aber hilft das auf Dauer nicht, denn wer auf Jahre wirtschaftliche Vorgaben missachtet und über rote Ampeln rast, dem ist nicht mehr zu helfen.