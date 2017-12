Sie schmeißt sich wieder in den Sand: Der Volleyballverband zählt Kim Behrens weiter zu seinem Kader. (IMAGO)

Am Mittwoch fliegt Kim Behrens nach Berlin. Das ist insofern etwas Besonderes, weil es im vorliegenden Fall deutlich mehr bedeutet als nur eine Reise einer jungen Frau in die Hauptstadt. Sie könnte natürlich jederzeit in die Hauptstadt reisen, zum Sightseeing, zum Shoppen oder zu Besuch. Kim Behrens, die aus Bremen stammende und in Stuttgart lebende Beachvolleyballerin, fährt aber aus Beachvolleyball-Gründen nach Berlin. Das heißt: Ihre Karriere geht weiter.

Die Karriere befand sich vor Kurzem an einem Punkt, an dem sie drohte, zu Ende zu gehen. Obwohl gerade auch die mit Abstand erfolgreichste Saison der 25 Jahre alten Athletin zu Ende gegangen war. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hatte angekündigt, seine Kader neu zu ordnen und die besten Teams zentral in Hamburg anzusiedeln.

Voraussetzung: Kaderstatus beim DVV

Behrens hatte sich – zusammen mit ihrer Partnerin Sandra Ittlinger – gegen das Hamburg-Projekt entschieden. Und hatte befürchtet, ihren Kaderstatus zu verlieren. In diesem Fall hätte sie auch ihren Förderstatus bei der Stuttgarter Polizei verloren. Diese zahlt das Gehalt der verbeamteten Kommissarin und stellt sie für Training und Wettkämpfe frei. Voraussetzung: Kaderstatus beim DVV. Den behält Kim Behrens. Sie zählt weiter zum sogenannten Perspektivteam des Verbands, die Perspektive heißt dabei im Optimalfall Olympia 2020 oder 2024.

Kim Behrens, eine ehemalige Schülerin der sportbetonten Schule an der Bremer Ronzelenstraße, erreichte vor Kurzem eine E-Mail des Verbandes. Mit positivem Bescheid. Sie war gerade in Australien, in Sydney stand für sie und Ittlinger das letzte World-Series-Turnier des Jahres 2017 an. Wer nachfragt, ob beim Lesen der DVV-Nachricht gefühlt Steine vom Herzen gefallen sind, bekommt zur Antwort: Es habe sich genau so angefühlt.

Also jetzt ab Mittwoch verschärftes Training in Berlin, in einer Halle des Sportforums in Hohenschönhausen. Verschärftes Training deshalb, weil bereits am 3. Januar in den Niederlanden, in Den Haag, ein Hallenturnier ansteht. Ein hochwertiges dazu. Es handelt sich bei dem viertägigen Event in der Beach-Halle des Sportcampus Zuiderpark um ein Vier-Sterne-Turnier. Fünf Sterne sind die höchste Kategorie der World Series. Behrens und Ittlinger unterbrechen die Vorbereitung nur für den Weihnachtsbesuch daheim, was im Fall Kim Behrens der Besuch bei der Familie in Bremen wäre.

Trainer für die kommende Saison

In Berlin wird deswegen geübt, weil Sandra Ittlinger dort Psychologie studiert und im laufenden Semester oft dort sein muss. Kim Behrens und Sandra Ittlinger haben zudem einen Trainer engagiert, der sie in der kommenden Saison betreuen wird: Kay Matysik. Kein Unbekannter in der Szene, er war 2013 WM-Dritter und deutscher Beachvolleyballer des Jahres – und gilt als scharfer Kritiker des DVV-Modells mit einer Zentralisierung in Hamburg.

Dass das Wir-machen-unser-eigenes-Ding-Modell des Trios Matysik-Behrens-Ittlinger gut funktioniert und die Sportler sportlich wie finanziell voranbringt, wird nun die Aufgabe für das Beach-Jahr 2018 werden. Sportlich gesehen, rückte Kim Behrens mit ihrer neuen Partnerin Sandra Ittlinger in der zweiten Saisonhälfte des Jahres 2017 immerhin bis auf Weltranglistenplatz 62 vor. Und finanziell sei es so gewesen, sagt sie, dass erstmals ein Plus statt ein Minus herauskam. Die wohl beste Beachvolleyball-Nachricht kam für Kim Behrens in der abgelaufenen Saison dann ganz zum Schluss: die, das es weitergeht.