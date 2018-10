Ein starkes Team – nicht nur auf dem Wasser: Jan Seekamp (von links), Björn Schütte, Tjorben Wittor und Jens Tschentscher vom Wassersportverein Hemelingen. Das Team wurde in der Bundesliga Vierter und sicherte sich in der Champions League den dritten Rang. Dies ist bislang der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. (Klama)

Wer das erfolgreiche Quartett des Wassersport-Vereins Hemelingen (WVH) an Land erlebt, glaubt sofort, dass es auf dem Wasser als Team funktioniert. Es wird viel geflachst und der Jüngste auch schon mal auf die Schippe genommen. „Er ist unser Von-Bord-Faller“, sagt Steuermann und Kapitän Jan Seekamp und dreht sich Tjorben Wittor zu. Der 26-Jährige hat, als er 2015 zum Team stieß, in der Anfangszeit ungewollt den Part des Komikers in der Mannschaft übernommen und die J/70 einige Male vom Wasser aus betrachten müssen. Was nicht an Wittors Qualität als Segler lag, sondern an den Aufgaben, die er an Deck zu erledigen hat.

Die J/70 ist der einheitliche Bootstyp, auf dem die vierköpfigen Teams in der Bundesliga und in der Champions League ihre Regatten ausfahren. Tjorben Wittors „Arbeitsplatz“ ist das Vorschiff – ein Bereich, in dem der Segler während des Rennens häufig und mit gebotener Dynamik seine Position wechseln muss. Ein Bereich, den sich Wittor durch intensives Training erst erschließen musste. Wittor, der Twen, ist neben den drei Ü 40-Seglern Seekamp (46), Björn Schütte (46) und Jens Tschentscher (42) eine feste Größe geworden. Sonst wäre er wohl auch nicht im Team, und sonst hätte der WVH in diesem Jahr auch nicht seinen größten Coup in der Vereinsgeschichte gelandet. Auf dem St. Moritzersee in der Schweiz sicherte sich der Außenseiter aus Bremen im internationalen Feld namhafter Jachtklubs den dritten Platz.

Damit hatte das Team, in dem nur Björn Schütte aus Wallenhorst bei Osnabrück kein waschechter Bremer ist, selbst nicht gerechnet. Aber mittlerweile hat sich der WVH im oberen Drittel der Bundesliga etabliert und sich erst kürzlich beim Bundesliga-Finale in Hamburg erneut für die Champions League qualifiziert. Nur um einen Punkt verfehlte der Klub Rang drei, sodass die Freude über den ausgezeichneten vierten Platz anfangs ­getrübt war. Mit ein paar Tagen Abstand blickt Seekamp aber zufrieden auf die Saison zurück.

„Es ist toll, dass wir direkt in die Champions League eingezogen sind und nun entsprechend planen können“, sagt Seekamp. Platz drei in der Bundesliga wäre natürlich das Sahnehäubchen gewesen, doch Außenseiter seien die Hemelinger zumindest in der Bundesliga auch so nicht mehr. „Ich glaube, dass wir als Segler in der Szene bekannter sind als der Name WV Hemelingen“, ergänzt Jens Tschentscher. Das wird so sein, denn auf eine Tradition als international auffällig gewordener Verein können die Hemelinger nicht verweisen – noch nicht. Schon die geografischen Bedingungen und damit die Trainingsmöglichkeiten sind an der Weser mit Ebbe und Flut andere als auf der Hamburger Außenalster, dem Berliner Wannsee, dem Starnberger See oder dem Bodensee.

Die Stärken des WVH-Quartetts liegen woanders, eine ist möglicherweise sogar die Kleinheit des Vereins. „Ohne großen Sponsor sind wir frei von gewissen Einflüssen“, sagt Björn Schütte, von Beruf Diplom-Kaufmann und Mitsponsor des eigenen Teams. „Wir machen das aus Spaß“, sagt Jens Tschentscher, der Geschäftsführer der Bremer Spedition Fiege. Der Erfolgsdruck sei geringer, den mache sich das Quartett höchstens selbst. „Auch wenn bei uns an Bord schon mal die Fetzen fliegen“, wie Schütte betont. Das glaubt man sofort, wenn man die Vier so hört und erlebt. Ob sie denn ausnahmslos Alphatiere seien? „Nee“, sagt Tschentscher, „das würde nicht funktionieren.“ Ein bisschen zögerlich räumen Schütte und Wittor dann aber ein, dass Potenzial fürs Alphatier-Dasein wohl bei allen vorhanden sei.

Seekamp, der schon wegen seiner Position als Steuermann und Kapitän das Alphatier-Gen tragen muss, schweigt bei dieser kurzen Debatte. Vielleicht besser so. Denn auch Tschentscher und Schütte sind jahrelang als Steuermann gesegelt. Alle wissen und alle akzeptieren: Das letzte Wort an Bord hat der Steuermann. Alle wissen aber auch: Wenn sich nicht jeder einbringen dürfte, würde es um die Harmonie des Teams nicht so gut bestellt sein.

„Wir treten immer als Haufen auf“, sagt Tschentscher. Er meint damit, dass sie eine verschworene Einheit sind – wohl ein weiterer, unverzichtbarer Schlüssel zum Erfolg des WVH. Die Verschworenheit geht sogar so weit, dass Wittor sich an Wettkampftagen der Mehrheitsmeinung beugt, wenn es um die Gestaltung des Abendprogramms geht. Der Gang ins Filmtheater ist fast schon ein Muss für die Ü 40-Fraktion. Wittor sieht sich nicht unbedingt als Kino-Fan und schaut Filme gern am Laptop, kann sich aber „mit fast allem arrangieren“, wie er sagt – und ist ein guter Teamplayer. Die WVH-Oldies sind froh, dass mit dem jungen Installateur- und Heizungsbaumeister Wittor jemand da ist, der den Altersdurchschnitt senkt. Im Alltag schaffen es die Älteren einfach nicht ins Kino, was auch ihrer familiären Situation geschuldet ist.

Im Gegensatz zu Wittor haben Seekamp, Geschäftsführer der familieneigenen Schlosserei, Schütte und Tschentscher Frau und Kinder. Was zu einer weiteren Stärke des Segelteams überleitet. „Wenn unsere Frauen uns nicht die Zeit fürs Segeln geben würden, hätten wir ein Problem“, sagt Tschentscher. „Wenn du den Rücken nicht frei hast“, sagt Schütte, „kannst du nicht segeln.“ Dann sei der Kopf auch nicht frei. Und auf den komme es an – besonders in den Rennen mit wenig Wind. Segeln sei, so formuliert es Schütte, eine Mischung aus Körper, Kopf und Rahmenbedingungen wie Wetter oder Strömung. Je mehr Wind bläst, desto mehr Körpereinsatz brauche man – und komme entsprechend weniger dazu, sich Gedanken zu machen. Dann ist wichtig, dass ein Team harmoniert und funktioniert. Dann wird Segeln zum Automatismus. Wenn dagegen wenig Wind herrsche, brauche man mehr den Kopf und Bauchgefühl. Bei Flaute sei die Intuition an Bord stärker gefragt.

Die erfolgreiche Saison des Quartetts lässt nur einen Schluss zu: Die Mischung im WVH-Team stimmt. Selbst dann, wenn es in anderer Aufstellung in den Wettkampf geht. „Alle Positionen an Bord sind doppelt besetzt“, sagt Seekamp. Profis sind die Hemelinger nun mal nur in ihren Berufen. In sportlicher Hinsicht sind sie Amateure, die außer den Startgeldern in Höhe von 700 Euro pro Bundesliga-Wochenende alle Kosten weitgehend aus eigener Tasche bestreiten. Einige Dinge werden gesponsert, aber Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung gehen auf Rechnung der Crew. Was dem Spaß keinen Abbruch getan hat – und dem Erfolg schließlich auch nicht.