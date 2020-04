Der Schriftzug des Wohnungsunternehmens Vonovia leuchtet an der Firmenzentrale in Bochum. (Marcel Kusch/DPA)

Das ist nun definitiv die letzte Gerichtsinstanz für Vonovia. Der Wohnungskonzern hat Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt. Zuvor hatte das Bremer Landgericht zugunsten eines Vonovia-Mieters entschieden. Aber eine Revision vor dem Bundesgerichtshof hat das Bremer Landgericht nicht zugelassen. Vonovia will nun Rechtssicherheit darüber, wie das Unternehmen seine Mieter wasserdicht über eine Mieterhöhung – nach einer energetischen Modernisierung – informieren kann.

In anderen Städten sucht Vonovia deshalb den Weg bis zum Bundesgerichtshof. Am Ende soll der Begriff „Gewerk“ juristisch eindeutig definiert werden. Das ist von Bedeutung, wenn den Mietern nach der Modernisierung die Kosten nach „einzelnen Gewerken“ aufgeschlüsselt werden. Es geht also um juristische Spitzfindigkeiten. Welche deutsche Gerichtsinstanz das am Ende auch entscheidet: Der Mieter weiß hinterher immer noch nicht, ob der Kostenanteil in seiner Mieterhöhung gerechtfertigt ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann er dagegen auch weiterhin klagen – so, wie es mehr als 30 Vonovia-Mieter in den konkreten Fällen getan haben.