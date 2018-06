Die Frauen von Werder Bremen freuten sich nach der Begegnung mit dem 1. FC Köln über den Klassenerhalt. (imago/foto2press)

Die Lust steht im Vordergrund: Wenn Werders Fußballerinnen an diesem Sonntag (14 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim die Saison in der 1. Bundesliga beschließen, dann mit einer ganz besonderen Partie. Denn nach dem vorzeitigen Klassenerhalt am vergangenen Wochenende ist der Druck der vergangenen Wochen längst einer freudigen Entspannung gewichen.

„Die Mädels sollen Spaß haben und dieses Spiel genießen“, sagt Carmen Roth. Damit das auch wirklich klappt, ruft die Trainerin dem Team noch einmal die wesentliche Erkenntnis der letzten Tage ins Gedächtnis: „Wir waren vor der Saison als Absteiger abgestempelt und haben nun bewiesen, dass wir erstligareif sind.“ Die Genugtuung spielt also mit.

Dieses Gefühl, es allen gezeigt zu haben, trotz solcher Widrigkeiten wie einem veritablen Verletzungspech – es macht das Heimspiel zu einem kleinen Fußballfest. „Wir haben jetzt auch die Gelegenheit, uns für die Unterstützung der Zuschauer zu bedanken“, sagt Roth. Besser geht es eigentlich nicht. Und so gibt es keinen Zweifel, dass Team und Trainerin dem Duell gegen die TSG Hoffenheim mit großer Freude entgegensehen.

Auch die weniger erfreulichen Personalnachrichten der letzten Tage werden daran nichts ändern. „Das gehört zum Fußball dazu“, sagt Carmen Roth. Natürlich gefällt es ihr nicht, dass nach Pia Wolter (zum VfL Wolfsburg) mit Spielführerin Marie-Louise Eta (Karriereende) eine weitere Leistungsträgerin verabschiedet wird.

Und sie findet auch den Abgang von Meggie Schröder (TuS Schwachhausen) nicht gut. Mit der Mittelfeldspielerin verliert der Kader schließlich eine langjährige Werderanerin und eine wichtige Ergänzung. „Klar, das sind alles Verluste“, sagt Roth. Allerdings glaubt sie nicht, dass noch allzu viele Abgänge folgen werden. „Von 23 Spielerinnen werden 16, vielleicht sogar 17 bleiben“, betont die Trainerin.

Es geht um eine Perspektive

Das Gerüst des Teams sieht sie nicht in Gefahr. Richtig ist allerdings, dass es zuletzt die ein oder andere Hängepartie gab und noch immer nicht ganz sicher ist, wer am Ende zum Aufgebot der neuen Saison zählt. Das ist allerdings keine Seltenheit im Frauenfußball, auch nicht bei Werder. Eine Kickerin macht sich für gewöhnlich eben weniger Gedanken um die Liga ihrer Mannschaft oder das ohnehin überschaubare Gehalt.

Den jungen Frauen geht es vorwiegend um eine Perspektive: nämlich ihre Ausbildung oder einen Job. Wer Werder noch verlassen wird, ist deshalb nicht ganz klar. Dagegen steht nun aber fest, wer bleiben wird: Neben den Torhüterinnen Lena Pauels und Anneke Borbe werden erfahrene Kräfte wie Lisa-Marie Scholz, Katharina Schiechtl, Michelle Ulbrich, Gabriela Toth, Lina Hausicke, Verena Volkmer, Cindy König und Stefanie Goddard auch zukünftig das Werder-Trikot tragen.

Die derzeit verletzten Talente Giovanna Hoffmann und Nina Lührßen bleiben ebenso sowie Franziska Giesecke und Alicia Kersten. Während in diesen Fällen nie ein Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit bestand, ist bei anderen Spielerinnen noch etwas Geduld gefragt. „Aber wir haben gut an unserem Kader gearbeitet“, sagt Roth, „wir sind ja auch nicht in den Abstiegskampf gegangen, um es dann im zweiten Jahr zu verhauen.“

Mit angenehmen Begleiterscheinungen

Mit anderen Worten: Es werden nicht nur Spielerinnen gehen, sondern auch ein paar Neuzugänge kommen. Hier gibt sich die Trainerin indes verschlossen: „Ich sage nichts zu den Zugängen – außer, dass wir welche haben.“ Es darf also spekuliert werden. Es heißt, dass Werder allein zwei Kickerinnen aus der Schweiz zu einem Wechsel bewegen konnte; zudem besteht der Kontakt zu einigen Bundesligaspielerinnen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Erst einmal steht das Saisonfinale an, mit all seinen angenehmen Begleiterscheinungen. Allerdings gibt es auch noch ein sportliches Ziel. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim könnte Werder auf Rang neun klettern, vorbei am MSV Duisburg. Der steht in seiner Heimpartie gegen Absteiger Jena allerdings vor einer eher leichten Aufgabe.