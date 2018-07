Joachim Löw und Oliver Bierhoff arbeiten seit 2004 gemeinsam beim DFB. (Charisius/dpa)

Herr Fecker, Sie waren unser Bremer bei der Weltmeisterschaft. In welcher Funktion waren Sie eigentlich genau in Russland?

Björn Fecker: Ich leite beim DFB die Kommission für Gesellschaftliche Verantwortung und war für das gesellschaftspolitische Engagement des DFB in Russland mit verantwortlich. Wir haben schon im Vorfeld der WM eine deutsch-russische Fußball-Woche in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, mit unserer U 18-Nationalelf gespielt. Dabei ging es nicht nur um das bloße Spiel, sondern Bestandteil der Reise war auch der Austausch und der Besuch der Gedenkstätten.

Vorher gab es in Moskau noch einen Fandialog in dem Fanvertreter und Organisatoren sich ausgetauscht haben. Zur WM selbst gab es eine Menge Projekte, wie der Besuch des DFB-Präsidenten bei der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ oder die Tour von 50 jungen Fußballerinnen und Fußballer aus ganz Deutschland durch die WM-Städte Sotschi, Rostow und St. Petersburg, die vor Ort Streetsoccer gegen russische Jugendliche gespielt haben. Auch hier ging es um mehr als den Fußball, wenn dann deutsche und russische Jugendliche gemeinsam unterwegs waren.

Ganz sicher meine Gesprächsrunde mit Vertretern von Menschenrechts-Organisationen. Mit Agora habe ich einem Netzwerk von Rechtsanwälten getroffen, die Opfer des Regimes verteidigen. Die „Frauen vom Don“ setzen sich für die Rechte von Frauen und Kindern ein. Das war sehr bedrückend, wie diese Aktivisten Sorgen um ihr Leben haben, weil sie sich für Dinge engagieren, die für uns hier Deutschland selbstverständlich erscheinen.

Das Problem ist doch nicht jemanden aus Höflichkeit die Hand zu geben, sondern ob man sich auf Inszenierungen einlässt und damit ein politisches Zeichen setzt.

Schon vor der WM gab es eine Menge Fragen zu diesem Foto und auch heute ist dies noch Thema bei vielen Menschen. Ich selbst habe diese Fragen auch. Genauso wichtig ist es allerdings, den rassistischen Umtrieben, die immer wieder rund um dieses Thema aufkeimen, klar zu begegnen.

Diese Debatte findet in einer Zeit statt, in der unglaublich viel polarisiert wird. Reinhard Grindel hat die Angriffe auf Mesut Özil ja bereits bei der Kaderbekanntgabe kritisch angesprochen und jüngst einen respektvollen Umgang angemahnt. In Zeiten, in denen der Anstand so verletzt wird, bedarf es klarer Signale gegen den aufkeimenden Rassismus. Deshalb ist es zwingend notwendig, bei aller berechtigten Kritik an Fotos mit einem Despoten wie Erdogan klar zu machen, dass das kein Anlass sein darf, Menschen rassistisch zu beleidigen. Unter dem Deckmantel der Kritik an diesem Foto sind eben viele dabei, denen unsere multi-kulturelle Mannschaft ein Dorn im Auge ist.

Wichtig wäre, dass die Nationalspieler künftig sensibilisiert werden, was auf sie zukommen kann. Denn wenn man für den DFB und für sein Land spielt, verbindet man das mit gewissen Werten. Unabhängig von der aktuellen Geschichte ist es wichtig, dies verstärkt ins Bewusstsein der Spieler zu rücken. Auf der anderen Seite stellen wir gerade im Profi-Fußball fest, dass man durch Schweigen gerne Probleme lösen möchte. Auch wenn die Vorgänge schwer vergleichbar sind: Das geht bei Franz Beckenbauer und der WM-Affäre los und setzt sich jetzt fort. Ich glaube aber, dass die Menschen mittlerweile zu recht Dinge hinterfragen. Zu schweigen, ist da keine Lösung.

Viele derjenigen, die sich über das Foto aufgeregt haben, regen sich nun darüber auf, dass es den Wunsch nach einer Erklärung weiterhin gibt. Auf der anderen Seite ist offensichtlich durch die Dopplung der Interviews von Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff bei vielen Menschen der Eindruck entstanden, dass Mesut Özil verantwortlich gemacht werden soll für das Ausscheiden. Aber das haben weder Reinhard Grindel noch Oliver Bierhoff so gemeint. Klar ist, dass man als Mannschaft gemeinsam gewinnt und gemeinsam verliert. Gerade Mesut Özil gehörte bei dieser WM, auch statistisch belegt, zu unseren stärkeren Spielern.

Mehr zum Thema Kommentar über den DFB Chaos als Chance für den Neuanfang Löw wird sich und seinen Stil ändern müssen. Dass dies jetzt auch noch sein Weltmeister-Kapitän ... mehr »

Gewisse Entwicklungen haben sich doch schon angedeutet. Wenn man das Abschneiden deutscher Vereine in den europäischen Wettbewerben anschaut, kann man sicherlich nicht davon reden, dass wir zu den Spitzennationen in Europa gehören. Und dass unsere Junioren-Nationalmannschaften – mit Ausnahme der U 21 – seit Jahren nichts gewonnen haben, ist eben ein Beleg dafür, dass man sich nicht auf dem WM-Titel von 2014 ausruhen darf. Wir müssen wieder hart arbeiten, um auf das höhere Level zu kommen. Das ist tatsächlich eine Detailarbeit, die die Trainer und die sportliche Führung beim DFB mit der Bundesliga betreiben und diskutieren müssen.

Natürlich ist das Ausscheiden ein Thema. Allerdings klingeln die Leute jetzt nicht bei mir Sturm und fragen: ,Hey, Björn, was ist denn da beim DFB los?‘ Es gibt ja unzählige kleine Fragen und Bausteine, die man jetzt in der Analyse diskutieren kann – angefangen bei der Frage, ob man in der WM-Vorbereitung die richtigen Gegner hatte, ob es das richtige Quartier war oder die Nationalspieler mehr Pausen brauchen. Ich kann mir nicht anmaßen, das Aus der Nationalelf genau zu analysieren. Ich kann nur sagen, dass ich in Sotschi starke 20, mit viel gutem Willen auch 30 starke Minuten gegen Schweden gesehen habe, aber das reicht am Ende nicht, die Vorrunde zu überstehen. Und dass eine Mannschaft, die vier Jahre zuvor alles in Grund und Boden gespielt hat, jetzt so abschneidet, wirft eine Menge Fragen auf.

Dass man mich mit Slogans wie „Die Mannschaft oder „#zsmmn“ nicht so begeistert, dürfte jedem klar, der mich kennt. Vor mir aus kann der Slogan „Die Mannschaft“ in die Mottenkiste. Die Diskussion um Kommerzialisierung beschäftigt ja auch die Bundesligisten. Auf der eine Seite wollen alle wettbewerbsfähige Mannschaften oder den einen oder anderen Star, auf der anderen Seite soll alles so bleiben wie früher. Das ist eine spannende Diskussion. Bei der Nationalmannschaft sollte man künftig darauf achten, dass man dem Vorwurf, es gebe eine Entfremdung von den eigenen Fans, entgegen kann.

Zum Beispiel mit öffentlichen Trainingseinheiten, dem Austausch zwischen Nationalspielern und Fans, erschwinglichen Eintrittspreisen, all das muss man gewährleisten.

Eine wochenlange Diskussion, ob man den Trainer jetzt entlässt oder nicht, wäre doch auch nicht hilfreich gewesen. Solange die Verantwortlichen das Gefühl haben, dass Joachim Löw der richtige Trainer ist und selbstreflektiert genug ist, um Änderungen vorzunehmen, ist das die richtige Entscheidung.

Es gibt ein Foto von mir aus dem Stadion, bei dem sie an meinem Gesichtsausdruck sehr genau den Spielstand ablesen können. Ich war einfach nur fassungslos.

Ich finde, dass unser Bremer Julian Brandt eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Er hat nach seinen Einwechslungen das deutsche Spiel belebt und ist für mich einer der wenigen deutschen WM-Gewinner. Ich mische mich ja nicht in sportliche Angelegenheiten ein...

Ich hätte mir schon die eine oder andere Einsatzminute mehr für ihn gewünscht.

Zur Person

Björn Fecker (40) ist Präsident des Bremer Fußball-Verbandes, Vizepräsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes und Mitglied im DFB-Vorstand. Für die Grünen sitzt er in der Bremischen Bürgerschaft.