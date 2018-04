Bevor am Sonnabend, 5. Mai (ab 12 Uhr), in Vegesack der letzte Doppelspieltag ansteht, haben „Die Ratten“ ihr Saisonziel bereits vorzeitig erreicht: „Wir können nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen“, freute sich Bindemann, „und spielen auch in der nächsten Saison in der Bundesliga.“ Als Saisonkrönung könnte das Team um Top-Werfer Tayfun Yerlikaya sogar noch die Teilnahme an der Bundesligaendrunde erreichen, die am letzten Maiwochenende in Bremen-Vegesack ausgetragen wird. Aktuell belegen „Die Ratten“ punktgleich mit Dortmund den vierten Rang in der Nordgruppe, der zur Teilnahme berechtigen würde. „Allerdings haben wir am letzten Spieltag die schwierigsten Gegner“, erläuterte der Spielführer, „da wir nicht nur beim Tabellenzweiten aus Vegesack antreten müssen, sondern auch noch gegen den Tabellenführer aus Diedersen.“

Der Start gegen Buxtehude verlief vielversprechend. Henning Troue war sofort gut im Spiel und konnte sein Spiel mit 3:2 gewinnen. Parallel fand das Topspiel zwischen Buxtehudes Daniel Zygla und Tayfun Yerlikaya statt. Zygla begann mit dreimal 140 Punkten in Serie, verpasste dann einige Darts auf das Doppel und Yerlikaya konnte das Leg noch für sich entscheiden. Danach spielte der Bremer Spitzenspieler wie entfesselt und gewann die beiden folgenden Legs, wobei er gleich zweimal die Höchstpunktzahl von 180 erzielte. David Taskesen verpasste vier Matchdarts und musste sich trotz einer „180“ denkbar knapp mit 2:3 geschlagen geben. Gleichzeitig konnte Fuat Yildiz ein ausgeglichenes Spiel mit 3:2 für sich entscheiden, und „Die Ratten“ lagen mit 3:1 in Front. Marcel Rinkwitz gewann sein Spiel glatt mit 3:0, auch Frank Bruns gewann seine Partie mit 3:1, sodass die Bremer zwischenzeitlich mit 5:1 vorne lagen. Die letzten beiden Einzel musste das Bremer Team abgeben, Marc Tasto konnte seine Darts auf die Doppel nicht nutzen und verlor sein Spiel mit 0:3. Stephan Köster begann furios und gewann das erste Leg. Anschließend verlor er den Faden und musste sich seinem starken Gegner mit 1:3 geschlagen geben. „Insgesamt eine verdiente Führung nach den Einzeln“, bilanzierte Arnold Bindemann, „die uns Hoffnung machte, einen weiteren Sieg einzufahren.“

Allerdings lief es in den Doppeln nicht so gut für die Bremer, während sich die Gegner enorm steigerten. Yerlikaya und Yildiz mussten sich mit 1:3 geschlagen geben, parallel schafften Henning Troue und Martin Hohendorn es nicht, konstant gut zu spielen, sodass sie mit 0:3 das Nachsehen hatten. Frank Bruns und David Taskesen konnten ihr Spiel mit 3:1 durchbringen und den sechsten Punkt für ihre Mannschaft einfahren. Marcel Rinkwitz und Stephan Köster schafften es anschließend aber nicht, ihre Doppelchancen zu nutzen – und mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. „Aufgrund der starken Doppel von Buxtehude ein insgesamt gerechtes Unentschieden“, resümierte Bindemann nach dem 6:6, „auch, wenn wir nach der zwischenzeitlichen 5:1-Führung eigentlich schon auf der Siegerstraße waren.“ Insgesamt könne man die erste Saison der „Ratten“ in der Bundesliga bereits schon heute als „absolut gelungen“ betrachten, versicherte der überglückliche Mannschaftsführer, „völlig unabhängig vom Ausgang der letzten beiden Spiele.“