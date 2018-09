Im Auswärtsspiel beim TSV Daverden II überzeugten gerade die routinierten Spieler um Top-Angreifer Jan-Hendrik Wöltjen, der beim 23:19 (19:12)-Auswärtssieg mit gleich zwölf Treffern zum Matchwinner avancierte.

„Wir sind hervorragend in das Spiel hinein gekommen“, erklärte Thomas Panitz, in den ersten zehn Minuten erzielte Wöltjen direkt vier Tore und trug damit bereits in den ersten zehn Spielminuten einen erheblichen Anteil zur deutlichen 7:2-Führung seines Teams bei. Dann allerdings riss bei den Gästen der Faden, vom bis zu diesem Zeitpunkt spielbestimmenden Team wurde nun ein zerfahrener Haufen. „Während der ersten Auszeit habe ich den Jungs gesagt, dass sie sich auf ihre Stärken und nicht auf das Spiel der Gegner konzentrieren sollen“, erläuterte Thomas Panitz – und damit fand ganz offensichtlich auch an der Seitenlinie ein Routinier die richtigen Worte, um den Hühnerhaufen wieder in die richtige Spur zu bringen. Bereits bis zur Halbzeit zogen die Gäste nun Tor um Tor davon, mit komfortabler Führung ging es in die Pause.

Auch den zweiten Durchgang eröffnete Jan-Hendrik Wöltjen mit einem Treffer, anschließend ließ sich die SGAM nicht mehr vom Kurs abbringen. „Die Jungs haben sich insgesamt ordentlich präsentiert“, freute sich der Trainer, „bis auf diesen Spannungsabfall im Gefühl des sicheren Sieges in der ersten Hälfte bin ich grundsätzlich sehr zufrieden.“

Die zweite Halbzeit stand dann gänzlich im Zeichen der spiel-und laufstarken Gäste, aus einer sicheren Abwehr heraus kamen sie regelmäßig zu Tempogegenstößen, die sie in der Regel auch sicher in Tore verwandelten. „In einigen Kribbelligen Phasen wusste ich“, so Panitz, „dass ich mich auf die Routine der Neuzugänge verlassen konnte.“ Hätte das Team ein ähnlich enges Spiel in der vergangenen Saison vermutlich noch verloren, konnten die erfahrenen Spieler nun ihre jüngeren Mitspieler tatkräftig unterstützen und aus dem Konzentrationsloch wieder sicher heraus ans rettende Ufer geleiten.

„Daverden hat es gut gemacht“, fand Thomas Panitz auch anerkennende Worte für die Hausherren, „mit ihrer robusten Abwehrarbeit haben sie uns das Leben schon ziemlich schwer gemacht.“ Vor allen Dingen TSV-Angreifer Lajos Meisloh (fünf Tore) machte der SGAM dazu in der Offensive schwer zu schaffen – nur wenig überraschend, dass auch beim TSV ein Routinier aus der ersten Mannschaft für Stabilität und etwas Spannung sorgen konnte.

Vor dem nun anstehenden Heimspiel gegen die HSG Mittelweser/Eystrup (Sonnabend, 22. September, 19 Uhr) erwartet Thomas Panitz von seinen Spielern eine deutliche Leistungssteigerung: „Wir spielen in eigener Halle“, betont der Coach, „alles andere als ein Sieg wäre für mich eine Enttäuschung, allerdings müssen wir dafür auch über die gesamten 60 Minuten voll konzentriert zur Sache gehen.“

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; von Wildenrath (1), Giesecke (1), Marien (8), Pehling (2), Suhr, Ellmers (2), Bergmann, Schröder, Wöltjen (12), Dieckmann (2), Weber (4).