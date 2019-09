Felix Schröder (rechts) und die SG Findorff starten in die Saison. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Sie gewannen ihr letztes Testspiel über die volle Distanz mit 28:24 (15:11) beim TV Oyten II, danach wurden sie beim Turnier in Scheeßel mit nur acht Spielern Zweiter.

„Nach den starken Vorstellungen fahren wir selbstbewusst zum Aufsteiger nach Bassum, auch wenn ich dort nicht meine stärkste Mannschaft aufbieten kann“, sagt Trainer Thorsten Terborg. Er muss auf seine beiden Stammkräfte Marc Bösewill und Pablo Carneiro Alves verzichten, außerdem bietet er mit David Ahrens möglicherweise nur einen Torhüter auf. Mit den Leistungen aus der Vorbereitungsphase dürften die „Füchse“ die Aufgabe bei den Niedersachsen trotzdem bewältigen können.

Der 28:24 (15:11)-Erfolg gegen den Kreisoberligisten TV Oyten II fiel schmucklos, aber dennoch dominant aus. Findorff fehlte offensichtlich die letzte Motivation, zwischenzeitlich wurde sogar eine Sechs-Tore-Führung verspielt. Drei Tage später trat das Terborg-Team stark ersatzgeschwächt zur letzten Generalprobe in Scheeßel an und konnte trotz neunfachem Ersatz glänzen. „Alle haben sich ganz toll präsentiert“, lobte der Findorffer Trainer. Schon der Turnieraufgalopp gegen den Regionsoberligisten TV Jahn Schneverdingen konnte sich mit 17:8 sehen lassen. „Danach habe ich etwas experimentiert“, erklärte Thorsten Terborg, weshalb es am Ende nur noch zu einem verhältnismäßig knappen 19:15-Erfolg langte. Gegen den TV Oyten II bot seine Mannschaft ein spannendes Spiel, das am Ende durch „hohen Einsatz und einer ganz tollen Moral“ (Terborg) mit 22:20 an die „Füchse“ ging.

Dadurch ging es im letzten Spiel gegen den ebenfalls zweimal siegreichen Landesligisten HSG Verden-Aller um den Turniersieg. Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an. Gegen Ende konnte sich der Favorit aus der Reiterstadt knapp mit 21:19 behaupten. „Wir hatten schlussendlich zu viele Chancen vergeben“, resümierte SG-Trainer Thorsten Terborg. Der zweite Platz mit einem Verlegenheitskader stimmte ihn aber vollauf zufrieden. Vor allem deshalb, weil ihm am Ende auch noch Spielmacher Felix Schröder mit einer Muskelverletzung ausgefallen war und nicht mehr eingesetzt werden konnte.