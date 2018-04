Trotz souveräner Leistung in den ersten 30 Minuten musste das Team um Kapitän und Top-Angreifer Luke Pehling (acht Tore) am Ende noch einmal um den Sieg bangen. Erst wenige Sekunden vor der Schlusssirene stellte der Arberger Spielführer einen Zwei-Tore-Vorsprung her, den Hausherren gelang mit ihrem letzten Angriff lediglich noch der Anschlusstreffer durch ihren besten Werfer Nico Schnaars (10) – dann beendete das Schiedsrichtergespann „eine vollkommen unnötig spannende Schlussphase“, wie es Jörg Budelmann beschrieb.

Der Tabellendritte begann furios und ging schnell mit 3:0 in Führung (4. Spielminute). „In der ersten Hälfte war es durchgängig ein super Spiel von uns“, konstatierte der SG-Coach, „wir hatten Spiel und Gegner voll im Griff und hätten dort schon höher führen müssen.“ Während die Gastgeber mehrfach gute Chancen ungenutzt ließen, trafen die Gäste aus dem Bremer Südosten förmlich nach Belieben.

Auch in der Defensive tat sich Grasberg schwer, wiederholt ließen sie ihre Gegner in Unterzahl zu einfachen Toren kommen. Bis zur Pause zogen die Bremer schließlich auf sechs Tore davon und sahen mit Wiederbeginn wie der klare Sieger aus. „Doch dann hatten wir mit einem Mal Sand im Getriebe“, versuchte sich der verärgerte SG-Trainer an einer Erklärung für die Torflaute im angriff und die Missverständnisse im Defensivverbund. In der 52. Minute verkürzte der Aufsteiger zunächst auf 26:27 und 90 Sekunden vor dem Ende glückte Andreas Koppen mit seinem einzigen Treffer sogar das 29:30 für sein Team. „Meine Spieler haben offensichtlich gedacht, mit halber Kraft zum Ziel gelangen zu können“, grübelte Jörg Budelmann, „und wurden prompt eines Besseren belehrt.“

Während die Niedersachsen eindrucksvoll unter Beweis stellten, dass sie durchaus mit den Spitzenteams in der Bremer Landesklasse mithalten können, mussten die Gäste um sieg und Platz drei fürchten.

"Den Platz wollen wir bis zum Schluss verteidigen", betonte Budelmann, der seine Spieler damit gleichzeitig indirekt dazu aufforderte, in den beiden verbleibenden Spielen gegen Liga-Primus SV Beckdorf II und die arg abstiegsbedrohte HSG Mittelweser/Eystrup jeweils zwei gleich starke Halbzeiten zu spielen, obwohl es einmal gegen ein Spitzenteam und das andere Mal gegen ein Kellerkind der Liga geht", mahnte der SG-Trainer schon einmal vorausschauend.

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; von Wildenrath (7/4), Ellmers (1), Pehling (8), Suhr (3), Siegert (1), Bergmann (4), Gerken, Heitmann, Block (1), Weber (6).