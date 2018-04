Bremen. Zunächst herrschte im Umfeld der SG Findorff noch ungläubiges Staunen, wenig später brach sich schließlich purer Optimismus Bahn: „Da unser Konkurrent Arsten gestern in Bützfleth verloren hat“, ließen die Spielerinnen des Tabellenführers der Handball-Landesliga der Frauen ihre Anhänger bereits am Sonnabendvormittag via Facebook wissen, „haben wir heute bei einem Sieg die Chance, die Meisterschaft in eigener Halle zu gewinnen.“ Zwar seien die Gegnerinnen vom VfL Stade II laut SG-Trainerin Corinna Wannmacher „ganz bestimmt keine Laufkundschaft, aber nach der Vorlage von Arsten wollen wir das Spiel natürlich unbedingt gewinnen.“ Und ihre Mannschaft tat nicht nur der Trainerin am Sonnabendabend den Gefallen, sondern belohnte sich mit einer konzentrierten Leistung und dem daraus resultierenden deutlichen 34:23 (17:11)-Heimsieg selbst „für eine überragende Saison“, wie die überglückliche Trainerin nach der Schlusssirene freudestrahlend verkündete.

Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste durch Merle Alpers drehten die „Füchsinnen“, angefeuert von einer beeindruckenden Kulisse, das Spiel binnen weniger Minuten in eine eigene 4:1-Führung (vierte Spielminute). „Alle wollten unbedingt gleich den ersten von drei Matchbällen verwerten“, erklärte die Findorffer Erfolgstrainerin, „und nachdem sie ihre anfängliche Nervosität abgelegt hatten, haben sie bis zum Schluss eine sehr souveräne Leistung gezeigt und sich den Sieg in allen Belangen auch verdient.“

Bereits in der ersten Hälfte gelang es dem Team um seine Top-Angreiferin und nimmermüde Spielgestalterin Andrea Wiegandt (sechs Tore/zwei Siebenmeter), die Gegnerinnen förmlich zu demoralisieren. Wie aufgedreht setzte das Team nahezu sämtliche Vorgaben ihrer Trainerin perfekt um und lagen bereits Mitte der ersten 30 Minuten mit 12:5 in Führung (15.). Bis zur Pausensirene ließen die Findorfferinnen die Gäste um deren beste Werferinnen Rika Bremer und Lara Eberling (je sechs Tore) nicht näher als auf vier Tore herankommen, mit einem komfortablen Sechs-Tore-Vorsprung wechselten beide Teams die Seiten.

Der zweite Durchgang entpuppte sich schließlich spätestens nach dem Treffer zum 24:16 durch die bärenstarke Abwehrorganisatorin Nele Messer (45.) als ein besseres Schaulaufen unter Wettkampfbedingungen. „Es gab wirklich nichts auszusetzen“, betonte Corinna Wannmacher, „schon beim Warmmachen wurden wir alle von der extrem geilen Stimmung in der Halle angesteckt.“ Diese Euphorie spiegelte sich letztlich auch in der enormen Spielfreude der Gastgeberinnen wider, die in einem „Kempa-Trick“ von Christin Klein zum 33:21 letztlich ihren verdienten Höhepunkt fand (59.). Besonders das Spiel über die Außen sowie über den Kreis gefiel Corinna Wannmacher sehr gut, „weil sich die Mädels immer wieder mit tollen Kombinationen gute Möglichkeiten erspielten, die von Stade auch einfach auch nicht zu verteidigen waren“.

Angetrieben von der eigenen Euphorie und getragen von einem begeisterten Publikum, spielte sich Findorff in der letzten Viertelstunde einer ebenso einseitigen wie fairen Begegnung förmlich in einen wahren Rausch hinein. Aus nahezu jeder Angriffsaktion resultierte letztlich auch ein Tor, aus ihrer gewohnten 5-1-Deckung heraus nahmen sie den Gästen sofort den Wind aus deren „Angriffssegeln“ und trafen ihrerseits offensiv quasi nach Belieben. „Ich will und kann gar keine einzelne Spielerin hervorheben“, betonte Wannmacher, „nicht nur alle Spielerinnen haben ihre Sache sehr gut gemacht, auch das Team dahinter hat einen sehr großen Anteil an diesem wirklich tollen Erfolg.“

Und dass die Trainerin auch die beflügelnde Unterstützung über die gesamte Spielzeit hinweg der zahlreichen Zuschauer nicht vergaß, erfuhren diese direkt nach der erlösenden Schlusssirene: Gemeinsam mit ihrem Anhang feierten Spielerinnen, Betreuerstab und Publikum eine ausgelassene Aufstiegs-und Meisterfeier, die ihresgleichen sucht.„Die ersten Planungen für die neue Oberliga-Saison laufen bereits auf Hochtouren“, ließ sich die überglückliche Trainerin noch entlocken – dann riss sie den „Fuchsbau“ gemeinsam mit den übrigen freudetrunkenen Anwesenden beinahe ab.

SG Findorff: Kühne, Riecken; Drost, Klein (2), Bruns (1), E. Wannmacher (4), Messer (2), Woltemade (1/1), Wiegandt (6/2), Pelz (2), Scholten (3), Rump (4), Schröder (3), Wessels (6).