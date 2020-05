Vor allem die gefährdeten Clubs aus Halle, Magdeburg und Jena wollen einen Abbruch der Saison in der 3. Liga erzwingen. (Hendrik Schmidt)

Mit aller Macht drückt auch der Deutsche Fußball-­Bund (DFB) in seiner obersten Spielklasse, der 3. Liga, eine Fortsetzung der Saison durch und setzt den Vereinen die Pistole auf die Brust. Im Schweinsgalopp sollen die elf ausstehenden Spieltage durchgezogen werden. Die Zustimmung dafür möchte sich der DFB auf seinem Bundestag am kommenden Montag holen. Der Plan: Die Spielzeit wird über das nominelle Ende der Saison hinaus bis weit in den Juli hinein verlängert, ohne Rücksicht darauf, dass am 30. Juni zahlreiche Verträge mit Lizenzspielern auslaufen. Das heißt: In jedem Einzelfall müssen die Klubs mit den Spielern kurzfristige Vertragsverlängerungen aushandeln.

Im Gegensatz zur ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, die unter dem Dach der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisiert sind, geht es in der dritten Spielklasse allerdings nicht um noch ausstehende 300 Millionen Euro Fernsehgeld, die den finanziellen Verlust der Vereine durch Spiele ohne Publikum halbwegs erträglich gestalten. Nein, die 3. Liga – bis zur Unterbrechung auf einem Rekordkurs bei den Zuschauern unterwegs – ist erheblich stärker auf die Ticket-Einnahmen angewiesen als der Adel des deutschen Fußballs. Zum Vergleich: Während ein abstiegsgefährdeter Zweitligist wie der SV Sandhausen noch 7,2 Millionen Euro aus der gemeinsamen Vermarktung der Fernsehrechte erhält, bekommt jeder Verein in der 3. Liga nur rund 1,3 Millionen Euro Fernsehgelder.

Nur knappes Ergebnis

Als zentrales Argument für eine Fortsetzung führt der DFB das Votum der Liga an. Allerdings ist diese Entscheidung mit 10:8 Stimmen für Geisterspiele bei zwei Enthaltungen erstens nur denkbar knapp und zweitens unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen. Den Vereinen der unteren Tabellenhälfte wurde suggeriert, dass bei einer Fortsetzung der Saison auf einen Abstieg verzichtet werden könnte. Chemnitz und Kaiserslautern enthielten sich daraufhin der Stimme beziehungsweise votierten für eine Fortsetzung. Allerdings will der DFB jetzt vom Nicht-Abstieg nichts mehr wissen.

Vor allem die gefährdeten Klubs aus Halle, Magdeburg und Jena wollen einen Abbruch erzwingen und gehen teilweise auch juristisch gegen die Wiederansetzung vor. Sie beklagen die Chancenungleichheit, weil in Sachsen-Anhalt die Verfügungslage ein Mannschaftstraining bis zum 27. Mai und in Thüringen sportliche Wettkämpfe bis zum 5. Juni nicht erlaubt. Für diese Rechtslage gibt es nur einen Grund: den aktuellen Tabellenstand. Während sich die Spitzenvereine aus Sachsen-Anhalt, der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC, auf dem 15. und 16. Platz noch knapp über dem Strich befinden, steht der ranghöchste thüringische Vertreter, Carl Zeiss Jena, weit abgeschlagen am Tabellenende.

Warum allerdings in Magdeburg mit einer Inzidenz (Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner) von 44 (Jena 143, Halle 147) ein Mannschaftstraining verboten, in München mit einer Inzidenz von 427 aber möglich ist, bleibt eines der letzten Geheimnisse des deutschen Föderalismus. Der Versuch der Landesfürsten, den Klassenerhalt ihrer Vereine per Verordnung zu sichern, dürfte nun wie ein Bumerang zurückkommen, denn der DFB hat den Vereinen mit Nachdruck einen Umzug in ein anderes Bundesland ans Herz gelegt. Das hartnäckige Verfolgen der Eigeninteressen ist allerdings kein rein ostdeutschen Phänomen: So wundert es auch nicht, dass Preußen Münster und Waldhof Mannheim angeblich große Schwierigkeiten haben, den geforderten Hygienebeauftragten zu stellen, ein Verein wie der SV Meppen aber nicht.

Die zentrale Frage allerdings hat der DFB nicht beantwortet: Wie sollen die Klubs den Verlust der Ticketeinnahmen kompensieren? Nicht jeder hat, wie der KFC Uerdingen, einen reichen Investor aus Russland an Bord. Beim KFC war es bisher schon egal, dass das Team nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit kickt.

Der Präsident des Tabellenführers MSV Duisburg, Ingo Wald, hat es schon vor Jahren auf den Punkt gebracht: „Die einzigen, die Freude an der 3. Liga haben, sind die Insolvenzverwalter.“ Die Kosten für Spielergehälter, Sicherheitsauflagen und Anforderungen an den Spielbetrieb sind ähnlich hoch wie in der zweiten Liga, die Einnahmen aber nicht. Ein Abbruch der Saison – wie in den meisten Regionalligen – hätte dem DFB die Chance gegeben, seine oberste Spielklasse zukunftsfähiger aufzustellen. Stattdessen jagt der Verband mit Brachialgewalt die Vereine in ein hohes wirtschaftliches und die Spieler wegen der fortwährenden englischen Wochen in ein gesundheitliches Risiko. Mit ungewissem Ausgang.