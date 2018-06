Vom Court auf die Bank: Ex-Profi Dinah Pfizenmaier arbeitet jetzt beim DTB als Trainerin und betreut Jugend-Nationalteams. (dpa)

Bremen. Der Club zur Vahr ist ab diesem Sonntag abermals Ausrichter einer Qualifikationsrunde für den European Summer Cup der U14-Mädchen im Tennis. Bis Dienstag, 3. Juli, sind mit Deutschland, Bulgarien, Estland, Finnland, Großbritannien, Lettland, Polen und Österreich acht Nationen in Bremen am Start. Gespielt wird im K.o.-System mit jeweils zwei Einzeln und einem Doppel. Die Auslosung der Paarungen erfolgt an diesem Sonnabend.

Nach der Eröffnungsfeier am Sonntag um 10 Uhr werden vier Begegnungen ausgetragen. Die Sieger erreichen das Halbfinale, das am Montag ab 10 Uhr gespielt wird. Das Finale steigt am Dienstag um 10 Uhr, die Siegerehrung erfolgt im Anschluss am frühen Nachmittag. Beide Endspielteilnehmer qualifizieren sich für die Endrunde, die am 6. Juli in San Remo/Italien stattfindet. Die ersten fünf Mannschaften der Endrunde wiederum qualifizieren sich für die "World Junior Tennis Competition".

Die Vorrunden des European Summer Cup mit den jeweils besten U14-Spielerinnen des Landes werden an vier verschiedenen Standorten parallel veranstaltet: in Tschechien, Frankreich, der Ukraine – und eben in Bremen. Der Club zur Vahr ist bereits zum fünften Mal in Folge Austragungsort dieses Wettbewerbs. „Der Klub war an der Ausrichtung internationaler Wettkämpfe interessiert. Und wir sind darüber sehr glücklich, das Feedback der Spielerinnen ist toll“, sagt Mirco Westphal, der Chefkoordinator für Leistungssport-Events beim Deutschen Tennis Bund.

Unter den deutschen Spielerinnen der Altersklasse U14, die von den Bundestrainern nach den Sichtungsturnieren nominiert worden sind, ist auch die Gifhornerin Tea Lukic, die nach längerer Verletzungspause wieder einsatzbereit ist. „Sie hatte schon immer großes Talent, war aber lange verletzt und spielt erst seit ein, zwei Monaten wieder“, sagt Mirco Westphal. Neben Lukic (Tennisverband Niedersachsen/Bremen) wird der Deutsche Tennis Bund noch von Joelle Steur (Westfälischer Tennisverband) und Sarah Müller (Saarländischer Tennisbund/alle Jahrgang 2004) vertreten. Steur, die in Holland wohnt, hat in diesem Jahr den Deutschen Meistertitel in der U14 gewonnen. Müller war 2017 Meisterin der U13.

Betreut wird das Nationalteam von der früheren Profi-Spielerin Dinah Pfizenmaier aus Nordrhein-Westfalen. Die ehemalige Nummer 79 der Weltrangliste hat ihre aktive Laufbahn aufgrund anhaltender Schulterbeschwerden auf Eis gelegt und zwischenzeitlich den A-Trainerschein erworben. Seit Jahresbeginn betreut die 26-jährige Pfizenmaier beim DTB Jugend-Nationalmannschaften in verschiedenen Altersbereichen. Für Pfizenmaier sind Events wie dieses in Bremen stets eine willkommene Abwechslung. Sie legt dabei Wert darauf, auch abseits des Platzes mit den Spielerinnen gemeinsam etwas zu unternehmen, um den Teamgeist zu stärken. "In der Nationalmannschaft geht es schließlich darum, dass Tennis mal für ein paar Tage kein Einzelsport ist", so Pfizenmaier.