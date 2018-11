Fans vom VfB Stuttgart zünden Pyrotechnik. (Imago)

Auch wenn die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) nicht als Risikospiel angesetzt ist, könnte es beim Duell der Rheinrivalen erneut knallen. Denn wie angespannt und hochexplosiv die Stimmung zwischen Fans, Vereinen und der Polizei nach wie vor ist, zeigte die abgelaufene Woche. Am vergangenen Sonnabend kam es beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC zu Ausschreitungen mit 45 Verletzten.

Weil die Ultras das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig empfanden, kam es rund um die Begegnungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals bundesweit zu heftigen Protestaktionen. Hassplakate wurden ausgerollt, Pyros abgefackelt. Es wurde beleidigt, gepöbelt, randaliert. Bei Ausschreitungen rund um die Partie des Drittligisten Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg sind nach Angaben der Polizei zwölf Beamte verletzt worden, über 300 „Fans“ wurden vorübergehend festgenommen. Es laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, versuchten Raubes und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Berlins Manager Michael Preetz betonte zum Thema: „Ein möglicherweise unverhältnismäßiger Einsatz der Polizei rechtfertigt keine Gewalt.“ Der DFB will sich am 7. Dezember mit der Fangewalt beschäftigen und auf eine gemeinsame Linie verständigen – sogar die Aussetzung der Kollektivstrafe steht wieder auf dem Prüfstand. Damit war der DFB den Fanorganisationen entgegengekommen.

Erneut Protest erwartet

Am Sonntag sind im Gladbacher Borussia Park also erneut Proteste zu erwarten – in diesen Belangen sind sich die Ultras (fast) alle einig. In einem anderen Punkt nicht. Während die Borussia-Fans das Spiel gegen Fortuna nicht als echtes Derby ansehen, sondern nur die Duelle mit dem Erzrivalen 1. FC Köln, sind die Gladbacher den Düsseldorfer Anhängern seit den Siebzigerjahren ein Dorn im Auge – weil der kleine Klub vom Niederrhein erfolgreicher war als die große Fortuna. In den Fanforen werden die Borussen als „Bauernpack“, „Kackbach“ oder die „Armseligen aus Ostholland“ bezeichnet. Der Fokus der Sicherheitsdienste gilt deshalb vor allem dem Auswärtsblock – rund 5000 Fortuna-Fans werden erwartet.

Natürlich wollen die Verantwortlichen auch bei dieser brisanten Begegnung verhindern, dass es zum Abbrennen von Pyros und Bengalos kommt, die Borussia hat ihre Einlasskontrollen in den letzten Jahren immer wieder verschärft – auch aufgrund der Ereignisse rund um das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich 2015 in Saint-Denis, als es zu den Terroranschlägen vor dem Stade de France kam. Selbst Reinigungskräfte und Medienvertreter werden inzwischen gefilzt, doch die Fans lassen sich immer wieder neue Tricks einfallen, wie sie Pyrotechnik ins Stadion bekommen.

Beim Pokalspiel in Rostock setzte die Polizei neben den üblichen Kon­trollen sogar Sprengstoffhunde ein – ohne etwas zu finden. Insider berichten über die Praxis, wonach sich Chaoten zunächst mit Schmerzmitteln betäuben und sich die Knallkörper und Pyros rektal einführen, um diese nach der Einnahme von Abführmitteln neben den Toilettenschüsseln im Stadion wieder auszuscheiden. In Rostock fand die Polizei nach Informationen dieser Zeitung im vergangenen Jahr nach einem Pokalspiel Spuren, die diese These belegen.

Eine weitere gängige Methode ist es, Lkw-Fahrer oder Lieferanten, die im Vorfeld von Spielen Zugangsberechtigungen haben, dafür zu bezahlen, Rucksäcke mit entsprechenden Materialien ins Stadion zu schmuggeln. Die Räumlichkeiten, welche die Ultras dort haben, um ihre Choreografien vorzubereiten, werden bei den meisten Klubs inzwischen regelmäßig kontrolliert. In Gladbach wurde der Container der Ultras sogar mal für zwei Jahre gesperrt, weil es immer wieder zu Vorfällen kam.

Spannend wird nun sein, wie hart der DFB die Vorkommnisse der letzten Tage sanktionieren wird und welche Maßnahmen eingeleitet werden. Von Geld- und Kollektivstrafen über Blocksperren, Geisterspiele, personalisierte Tickets bis hin zu Punktabzügen – in der aktuellen Lage scheint nichts mehr ausgeschlossen.