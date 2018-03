Kein Wehwehchen, aber Wehmut: Cody Lampl (links) wird die Fischtown Pinguins nach der Saison verlassen. (Hansepixx)

Bremerhaven. Im Volksmund heißt es: Gut Ding will Weile haben. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel – so wie aktuell die Fischtown Pinguins. Worauf andere Mannschaften in der DEL über Jahre warten, gelingt den Bremerhavenern im Schnelldurchgang. Auch in ihrem zweiten Jahr in der Deutschen Eishockey-Liga haben sich die Pinguins für die Play-offs qualifiziert. Die Pinguins ziehen sozusagen auf der Überholspur an der Zeit vorbei, ohne dabei Qualitätsverluste hinzunehmen.

Wenn im Moment über die DEL gesprochen wird, fällt der Name Bremerhaven meist zuerst. Bundesweit schlägt dem Klub von der Küste Anerkennung entgegen. Es hat sich herumgesprochen, dass Bremerhaven wenig benötigt, um viel zu erreichen und mit dem kleinsten Etat zu den besten Teams der Klasse gehört. Bei den Pinguins zählt nicht die harte Währung, ausnahmsweise schießt Geld mal keine Tore. Statt dessen sorgen Leidenschaft und mittlerweile ligaweit bekannte Spitzenfans für den Erfolg.

Auch im Jahr 2018 ist die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende erzählt. Die Pinguins wollen mehr. Nachdem sie sich in den Pre-Playoffs gegen Iserlohn mit 2:0-Siegen behauptet haben, treffen sie nun ab diesem Mittwoch in der Best-of-Seven-Serie auf den Deutschen Meister EHC München. Schon vor Jahresfrist gab es im Viertelfinale eben dieses Aufeinandertreffen, damals setzte sich der EHC glatt mit 4:0 durch. „München ist Favorit – darüber müssen wir nicht reden. Wir haben aber in diesem zweiten DEL-Jahr gezeigt, dass wir dazugelernt haben“, sieht Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch eine klare Aufwärtsentwicklung bei seiner Mannschaft. Und er fügt an: "Ab Mittwoch werden wir versuchen, München das Leben so schwer wie möglich zu machen. Im Vorjahr waren wir in den ersten drei Spielen auch nicht chancenlos. Es sind Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen, kleine Fehler, die wir nicht wiederholen dürfen."

München, das ist nicht nur der Titelverteidiger, sondern für Popiesch auch der Klub, "der in dieser Liga die beste Mannschaft auf das Eis stellt". In Reihen der Münchener spielen immerhin gleich acht Akteure des Nationalteams, das gerade in Südkorea den größten Erfolg einer deutschen Eishockeymannschaft gelandet hat. Im Endspiel der Olympischen Spiele fehlten nur Sekunden für den ganz großen Triumph, doch auch mit dem Gewinn der Silbermedaille hat das deutsche Eishockey noch mal einen richtigen Schub bekommen. Maßgeblich daran beteiligt waren eben auch Akteure des Münchener Starensembles. Dort spielen unter anderem die besten Individualisten der Liga: Verteidiger Yannic Seidenberg wurde gerade zum stärksten Defensivspieler der DEL gekürt, Keith Aucoin ist der effektivste Angreifer und beste Spieler der DEL (11 Tore/ 53 Vorlagen).

Dem haben die Fischtown Pinguins vom Klang der Namen her auf dem Eis nicht all zu viel entgegenzusetzen. Dafür aber an der Bande, denn dort steht mit Thomas Popiesch der aktuelle Trainer des Jahres in der DEL. Popiesch ist es wesentlich zu verdanken, dass das Eishockey-Publikum in Bremerhaven momentan auf Wolke sieben schwebt. „Die Stadt steht nach dem Einzug ins Viertelfinale Kopf“, schwärmt Popiesch von der glänzenden Stimmung und freut sich, dass es seinen Jungs gelungen ist, diese besondere Euphorie auszulösen.

Da verwundert es nicht, dass die Karten für die Heimspiele gegen München im Nu vergriffen waren. Als Fan jetzt noch auf Rücklaufkontingente zu hoffen, ist so gut wie aussichtslos. Diese Sorgen muss sich das Stadtoberhaupt indes nicht machen: Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz hat sich für das erste Heimspiel der Serie am kommenden Freitag angekündigt und ist gern gesehener Ehrengast in der ausverkauften Eisarena.

Zunächst aber gilt es, für die erste Partie in München alle Kräfte zu bündeln. Wie aus Pinguins-Kreisen zu vernehmen ist, gibt es noch kleinere Verletzungssorgen. Welche Akteure davon betroffen sind, wird aber wie ein Staatsgeheimnis behandelt. „Die Zahl der möglichen Ausfälle wird auf jeden Fall nicht so hoch sein wie zuletzt in den Hauptrundenspielen in Berlin und gegen München. Außerdem haben wir eine stabile Mannschaft, die auch den einen oder anderen Ausfall kompensieren kann", sagt Thomas Popiesch. „Wir lassen uns da auch nicht in die Karten schauen“, erklärt Teammanager Alfred Prey die zurückhaltende Medienpolitik. Es ist aber damit zu rechnen, dass weder Top-Torjäger Jan Urbas noch Kapitän Mike Moore oder Cody Lampl von Wehwehchen betroffen sind.

Dafür wird bei Lampl jetzt schon Wehmut mit im Spiel sein. Denn der Amerikaner befindet sich auf Abschiedstour und wird in der kommenden Saison voraussichtlich das Trikot der Mannheimer überstreifen. Der Wechsel des Verteidigers, der seit 2015 unter Vertrag steht, ist ein Verlust für die Pinguins, die sich aber nicht auf weitere schwerwiegende Abgänge einstellen müssen. „Der Kader bleibt im Kern zusammen“, sagt Alfred Prey, der die Weichen für die neue Saison bereits weitestgehend gestellt hat.