Im Jugendbereich wird Dominique Behrens mit Saisonbeginn neuer Head Coach. Er führt das Team der „Birds of Prey“ in die neue Saison. Alexander Balz wird ihn dort nach Kräften unterstützen, aber den Fokus weiterhin auf die Herrenmannschaft legen. Zur Seite stehen Behrens zudem Alexander Schlender, Dennis Simram, Fabian Mattern, Patrick Lehrke und Florian Treff.

Bei den Herren gab es ebenfalls Veränderungen. Neuer Defensive-Coordinator wird Marcus Schieblock, der Tobias Friedricher ersetzt. Der hat sich entschieden, noch einmal als Spieler die Farben der Firebirds zu tragen – Friedricher wird Schieblock allerdings weiterhin gemeinsam mit Simon Schloßhauer unterstützend zur Seite stehen. Auch Oliver Minschke wird sich stärker in den Dienst der Mannschaft stellen und von außen durch Offensiveline-Coach Marcel Weichert vertreten. Heiko Woltmann wird sich weiterhin um die Quarterbacks sowie um die Widereceiver des Bremer Oberligisten kümmern, Alexander Balz bleibt Head Coach und Offensive-Coordinator. Für die Special Teams haben die Firebirds ebenfalls einen neuen starken Mann an ihrer Seite: Dennis Nestler wird nach insgesamt acht Jahren bei den Ritterhude Badgers sowie einem Jahr Pause wieder nach Bremen zurückkehren. Nestler begann seine Kariere 2006 bei den Firebirds, wechselte zur Saison 2010 zu den Badgers, spielte bis 2017 dort unter anderem in der GFL 2 und war eine feste Größe der Ritterhuder Defense. Auch die zweite Herrenmannschaft der Badgers führte Nestler zeitweise als Head Coach – bringt also viel Erfahrung und Kompetenz mit. „Wir freuen uns, dass uns Dennis neben seiner Aufgabe bei den Special Teams auch weiterhin auch als Spieler zur Verfügung stehen wird“, versicherte Headcoach Alexander Balz, „weiter fanden auch Spieler aus Paderborn, Heidelberg und Duisburg den Weg zu uns.“

Das Training der Firebirds verlaufe nach ersten Eindrücken von Balz sehr positiv. „Momentan trainieren wir zwar nur einmal wöchentlich in der Halle, dafür aber sehr intensiv.“ Die Firebirds hätten laut Balz „bewusst den Trainingsanteil als Mannschaft auf einmal pro Woche reduziert“, um den Spielern zum einen Zeit zu geben, sich von der anstrengenden Saison zu erholen und ihnen zum anderen die Möglichkeit zu geben, sich individuell auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. „Im nächsten Jahr werden wir Schritt für Schritt die Trainingszeit erhöhen.“ blickte der Headcoach bereits voraus, “„wir Trainer freuen uns, dass dieses von den Spielern so gut angenommen wurde und sie auch in der Halle alles geben.“

Neu ist außerdem auch das Outfit der Firebirds: Durch eine Spende der PSD Bank Nord eG werden das Jugendteam („Birds of Prey“) und die Herrenmannschaft der Firebirds in neuen Jerseys und Hosen in die Saison 2019 starten. „Die Mannschaften sind sehr begeistert und können es nicht erwarten, die neuen Trikots in der kommen Saison zu tragen“, versicherte Alexander Balz. Für Sonntag, 20. Januar, ist die Sitzung des Liga-Ausschusses vorgesehen, dort werden die neuen Spielpläne erstellt und die jeweiligen Anstoßzeiten festgelegt. Oberliga-Meister Wolfsburg Blue Wings steigt in die dritte Liga auf, Vizemeister Göttingen Generals verzichtet erneut auf den Aufstieg, neu hinzustoßen werden die Aufsteiger der Oldenburg „Outlaws“, die Bremen Firebirds streben zudem den Wechsel aus der Gruppe „Nord-Süd“ in die Gruppe „Nord-Nord“ an, „ob uns dieser Wunsch gewährt wird, entscheidet sich allerdings auch erst am 20. Januar“, so Balz.