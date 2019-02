Allrounder Alireza Bashiri (am Ball) hat den Sprung in den Herrenbereich bravourös gemeistert und steht exemplarisch für die gute Jugendarbeit der Weser Baskets. (Christian Markwort)

Basketball-Regionalliga der Männer auch vor den Spielern der Weser Baskets/BTS Neustadt nicht halt: „Wir konnten unter der Woche kaum richtig gemeinsam trainieren“, erklärte Trainer Cai Kaiser nach dem letztlich souveränen 94:66 (51:29)-Heimsieg gegen den Bramfelder SV. Mehrere Spieler waren gesundheitlich angeschlagen, weshalb dem Team um Kapitän Lars Kaniok insgesamt der Rhythmus fehlte. „Das wurde besonders im dritten Viertel deutlich“, erläuterte Kaiser, „das Bramfeld sogar für sich entscheiden konnte.“

Vom Tipp-Off an zeigten die Gastgeber um Top-Scorer Patrick Iffland (18 Punkte), dass für die Gäste um den ehemaligen Bundesliga-Profi Sascha Leutloff (28) nichts zu holen sein würde. Wiederholt erzwang der noch immer verlustpunktfreie Liga-Primus zahlreiche Ballverluste der Gäste und nutzte diese im Fastbreak zu einfachen Punkten. Nachdem die Hausherren die ersten zehn Minuten für sich entscheiden konnten (29:14), versuchten sich die Gäste an einer 2-3-Zonendeckung, um den Bremern ihren Schwung zu nehmen. Diese ließen sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und zeigten mehrfach gelungene Spielzüge, die auch im zweiten Abschnitt erfolgreich verwandelt werden konnten, wodurch sich die Weser Baskets auch diesen Durchgang sicherten (22:15).

In den folgenden zehn Spielminuten geriet dann etwas Sand ins Getriebe der Hausherren, Coach Kaiser haderte in diesem Abschnitt vor allen Dingen mit der Trefferquote von Außen. „Wir haben uns immer wieder freie Würfe erarbeitet“, skizzierte der Trainer die spielentscheidende Phase, „aber von insgesamt 40 Versuchen aus der Distanz lediglich zehn Mal getroffen, das ist deutlich zu wenig.“Auch die vielen Ballverluste ärgerten Cai Kaiser, während die Gäste über die gesamten 40 Spielminuten insgesamt 30 Turnovers zu beklagen hatten, leisteten sich die Bremer mit 23 ungewöhnlich viele, was der Trainer ebenfalls auf den fehlenden Rhythmus zurückführte. „Da fehlte häufig die Konzentration“, so Kaiser, dessen Mannschaft den dritten ­Abschnitt sogar an die Gäste abgeben musste (10:23).

Mit Beginn des finalen Durchgangs präsentierte sich der Bramfelder SV kurzzeitig auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer, die Gäste kamen schließlich sogar auf drei Zähler heran (58:61). Dann appellierte Cai Kaiser während einer Auszeit an die Ehre seiner Spieler. „Das Spiel können wir heute auch sogar verlieren“, legt er seinem Team ans Herz – und diese ­eindringliche Mahnung zeigte letztlich dann die erwünschte Wirkung. Angeführt von einem nun überragend aufspielenden Baskets-Kapitän Lars Kaniok (6) legten die Bremer mit einem fulminanten 14:0-Lauf schließlich den Grundstein für den letztlich verdienten Heimsieg.

Die Würfe von Außen fanden endlich vermehrt ihr Ziel, die Bremer leisteten sich kaum mehr technische oder individuelle Fehler und setzten sich am Ende ebenso deutlich wie verdient durch. „Mit der Leistung bin ich aufgrund der misslichen Umstände einverstanden“, resümierte Cai Kaiser, „wir hatten nicht unseren besten Tag und haben dennoch souverän unser vierzehntes Spiel in Folge gewonnen, das freut mich enorm.“

Gleichzeitig mahnte er aber auch zur Vorsicht, den kommenden Gegner betreffend: „Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen und Kiel unterschätzen und uns zu sehr in Sicherheit wiegen“, warf der Trainer schon einen Blick auf das nun anstehende Auswärtsspiel beim Vorletzten der Liga, dem Kieler TB (Sonnabend, 16. Februar, 19.45 Uhr). Das Team sei gefährlich, „weil sie unbedingt Punkte gegen den drohenden Abstieg brauchen, deshalb müssen wir von Anfang an voll konzentriert zur Sache gehen“, warnte der erfahrene Coach. Sein Team sei zwar favorisiert, dennoch erwarte der Trainer kein „Fun-Game“, sondern warne vor einem Gegner, „der hartnäckig um seinen Verbleib in der Liga kämpfen wird und uns mit allen Mittel eine Niederlage beifügen möchte“.

Weser Baskets/BTS Neustadt: Bashiri, Plaschek, Kaniok (6), Hein (6), Kosuta (6), Wolde (6), Ndhine (11), Köhler (12), Ceesay (14), Liermann (15), Iffland (18).