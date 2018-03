Natürlich hätten die Gelb-Blauen im Abstiegskampf gerade gegen den Tabellenzweiten gerne ein oder zwei Überraschungspunkte eingesammelt, zufrieden waren sie trotzdem. „Das war ein Mutmacher-Spiel“, stellte Jochen Feldermann fast rundum zufrieden fest.

Der Abwehr-Coach des SVGO hatte am vergangenen Sonnabend alleine an der Außenlinie gestanden, da der Cheftrainer Holger Langer grippebedingt im Bett lag. Doch selbst wenn sich der Abstand zum viertletzten Platz mittlerweile auf vier Zähler erhöht hat, war er mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden, schließlich war das Hinspiel mit 22 Treffern Differenz (20:42) deutlich höher an die Niedersachsen gegangen. „Gegen solche Gegner geht es eigentlich eher um das Einspielen einer Formation. Diese Partie hat uns dabei sehr geholfen“, war Jochen Feldermann überzeugt. Folgerichtig war der Heimauftritt gegen die Oberliga-Reserve eine Niederlage für die Psyche.

Das lag daran, dass sich beim Drittletzten mit Felix Fuchs und Pascal Hinrichs wieder zwei Leistungsträger aus dem Ausfalllager zurückgemeldet hatten. Dazu gesellte sich der ebenfalls zuletzt fehlende Routinier Malo Rosemeier, der als vorgezogener Abwehrspieler einen guten Job machte. Um aber nicht ins Risiko eines ständigen Abwehr-Angriff-Wechsels zu gehen, wurde er in der Offensive überwiegend auf Rechtsaußen „geparkt“, was wiederum zulasten des zuletzt überzeugend aufspielenden Marcel Hägermann ging. Die Gelb-Blauen hatten ihrem stark auf Verbandsliga-Aufstiegskurs befindlichen Gast bis zum 12:12 von Pascal Hinrichs alles abverlangt (21.). Sieben Minuten später bahnte sich jedoch nach dem 16:19-Anschlusstreffer von Steven Hinrichs die Vorentscheidung an, als sich der SVGO einige Ballverluste leistete und die Konter zum 16:24-Rückstand in seinem Netz zappelten (34.).

Björn Bischof muss zur Schicht

Ärgerlich war beim Gastgeber gerade in dieser Phase, dass er nach dem 16:20-Pausenstand auf seinen Schichtdienstler Björn Bischof verzichten musste, dessen berufliche Nachtschicht anstand. „Er hatte uns in der zweiten Hälfte vorne und hinten schon arg gefehlt“, gab Jochen Feldermann zu. Schließlich hatte der Rückraumschütze zusammen mit Pascal und Steven Hinrichs sowie Felix Fuchs viel Druck auf die gegnerische Abwehr entfacht. „Hier wird unsere Abstimmung immer besser“, analysierte Jochen Feldermann, für den „Brause“ Bischof aber auch im Angriff ein wichtiger Faktor war.

Nach dem 16:24 bläute Jochen Feldermann seinem Team deutlich ein, die Konterläufe der Niedersachsen besser abschirmen, was mit zunehmender Umsetzungszeit besser klappte. Außerdem setzte er in der Abwehr Philip Schmidt auf Halbrechts ein, wo der ein absolut überzeugendes Spiel machte. Im Angriff kam für Schmidt wiederum Pascal Hinrichs zum Einsatz, dem diese Atempause nach einem vierwöchigen Aussetzen wegen einer Bänderdehnung im Fuß sehr zugutekam. Im Abwehrzentrum kommt zu guter Letzt Dennis Behrmann immer besser zurecht. „So langsam finden wir unser Deckungskonzept“, stellte Jochen Feldermann zufrieden fest. Trotzdem kam seine Mannschaft in der Folgezeit nicht mehr näher als bis auf vier Tore an die Oberliga-Reserve heran.

Am Sonnabend haben die Bremer gleich die nächste schwere Aufgabe zu bewältigen, denn sie müssen um 16 Uhr in der Geestlandhalle beim Spitzenreiter VfL Fredenbeck III antreten. Der hat sein letztes Heimspiel in der vergangenen Saison am 14. Mai 2017 verloren und in den vergangenen 41 Auftritten vor eigenem Publikum 80:2 Punkte geholt.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Mühlbauer; Feldermann (2), S. Hinrichs (13/6), P. Hinrichs (5), Fuchs (6), Hägermann, Hergert (1), Behrmann (1), Bischof (4), Schmidt (1).