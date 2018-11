Lebhafte Diskussion: Die Jury mit (von links) BFV-Vizepräsident Holger Franz, Stefan Freye (WESER-KURIER), David Dischinger (Bremer Fußball-Verband), Dennis Schott (Sportbuzzer/WESER-­KURIER), Verbandssportlehrer Willi Zander und Frank Büter (WESER-KURIER) bei der Kür der Kandidaten. (Christina Kuhaupt)

Es wurde diskutiert, abgewogen – und entschieden: Rund 90 Minuten benötigte die aus Mitarbeitern vom WESER-KURIER und Bremer Fußball-Verband bestehende Jury, ehe die fünf Kandidaten zur Wahl des Fußballers des Jahres 2018 ermittelt waren. Leicht hatte es das Gremium nicht. Es waren zahlreiche Vorschläge eingereicht worden mit vielen interessanten Kickern. Sie alle erzählen eine spannende Geschichte, und so war eine Menge Geduld gefragt, ehe Einigkeit bestand: In diesem Jahr stehen Saimir Dikollari (Brinkumer SV), Muhamed Hodzic (SG Aumund-Vegesack), Vafing Jabateh (Bremer SV), Denis Nukic (FC Oberneuland) und Sven Waldschmidt (TuS Schwachhausen) zur Wahl.

„Eine gute Auswahl“, findet Willi Zander. „Es sind alles Sportsleute, die den Fair-Play-Gedanken mittragen.“ Der Verbandssportlehrer zählte natürlich auch zur Jury; seine Einschätzung als intimer Kenner der Bremer Fußballszene gilt seit Jahren als unverzichtbar. Er kennt sie eben alle, dieser Willi Zander. Bei Saimir Dikollari lag allerdings auf der Hand, was für eine Nominierung sprach: Der Stürmer ist einfach unverzichtbar in der Offensive des amtierenden Bremen-Liga-Meisters. Dikollari schoss den Brinkumer SV mit 26 Toren zum Titel der vergangenen Saison und erzielte nun auch bereits zwölf Treffer in seinen 14 Einsätzen. „Er ist ein Garant für Tore und fällt durch seine Gefährlichkeit einfach auf“, sagt Willi Zander.

Für Muhamed Hodzic gilt das sicher nicht. Der mittlerweile 37-Jährige ist kein Torschütze vom Dienst. Aber unverzichtbar ist der Mittelfeldspieler trotzdem. „Eine Vereinsikone“, sagt Holger Franz sogar. Der BFV-Vizepräsident muss es wissen, er kommt aus dem Bremer Norden und weiß deshalb sehr genau um die Bedeutung Hodzics für die SG Aumund-Vegesack. Den Ruf als Ikone verdankt der Routinier allerdings nicht nur seiner fußballerischen Klasse. „Er ist ein Spieler, der in Zeiten großer Fluktuation für Vereinstreue steht“, sagt Franz – seit 2008 tritt Hodzic nun ununterbrochen im Trikot der SAV an.

Abstimmung im Dezember

Erst im letzten Winter wechselte dagegen Vafing Jabateh zum Bremer SV. Oder besser: Er kehrte vom TB Uphusen an den Panzenberg zurück. Schließlich war der Stürmer bereits zuvor für den BSV angetreten. Für den 25-Jährigen gelten die gleichen Attribute wie für Dikollari: Jabateh gilt als treffsicherer Stürmer, dessen Tore eine große Bedeutung haben für sein Team. „Er ist eine Tormaschine“, sagt Willi Zander. Ihm gefallen besonders Jabatehs Dribblings, dank der Qualitäten im offensiven Zweikampf würde der Angreifer nicht selten „den Unterschied“ ausmachen.

Um den defensiven Zweikampf verdient machte sich dagegen Denis Nukic, der Innenverteidiger des FC Oberneuland. „Er ist herausragend auf seiner Position“, betont Holger Franz. Der Vizepräsident bezeichnet den 31-Jährigen sogar als „verlängerten Arm“ seines Trainers Kristian Arambasic. Da könnte etwas dran sein: Bevor der Abwehrspieler Anfang dieses Jahres vom Bremer SV zum FCO wechselte, hatte das Duo bis 2015 bereits in Vegesack erfolgreich zusammengearbeitet.

Eine besondere Rolle im Konzept seines Trainers nimmt auch Sven Waldschmidt ein. Der Defensivallrounder des TuS Schwachhausen gilt nämlich als Fixpunkt im Team von Benjamin Eta. „Er ist ein sehr schlauer Fußballer“, sagt Willi Zander – und traut dem 27-Jährigen sogar „ein höheres Niveau“ zu. In jeden Fall scheint Sven Waldschmidt auch mit der theoretischen Seite des Fußballs sehr vertraut: Unter Zander absolvierte er bereits die Trainer-B-Lizenz, als Bester seines Jahrgangs.

Die Arbeit der Jury hat sich offenbar gelohnt: Zur Auswahl stehen nun fünf starke Kicker mit interessanten und recht unterschiedlichen Profilen. Jetzt muss nur noch darüber abgestimmt werden, wer den Titel „Amateur-Fußballer des Jahres 2018“ tragen wird.

Zur Sache

Abstimmung ab 5. Dezember

Die Jury hat ihre Arbeit getan, die fünf Kandidaten für die Wahl zum Bremer Amateur-Fußballer des Jahres 2018 stehen fest. Auf die Nominierten wartet nun zunächst ein spannendes Fotoshooting nebst Videodreh, das Ergebnis präsentiert Ihnen der WESER-KURIER am 5. Dezember. Ab dann kann auch für die Kandidaten abgestimmt werden. Zunächst mit einem Telefonvoting, das bis zum 27. Dezember läuft. ­Abgestimmt werden kann aber auch noch am Tag des Hallenfußballturniers in der Bremer ÖVB-Arena am 30. Dezember, wo der neue Titelträger vor dem Finale gekürt wird. Solange die Vorrundenpartien laufen, haben Sie noch Gelegenheit, vor Ort mit einer Stimmkarte ihren Kandidaten zu unterstützen. Das Mitmachen, egal ob telefonisch oder per Stimmkarte, kann sich auch für Sie lohnen: Unter allen Teilnehmern verlost der WESER-KURIER fünf attraktive Preise. Weitere Details dazu und eine Übersicht mit den Telefonnummern der fünf Nominierten gibt es am 5. Dezember.