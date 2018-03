Pauli II machte Dietrich dagegen nicht nur seine Hausaufgaben in der Defensive richtig gut – mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0)-Endstand avancierte der junge Mann gar zum Matchwinner. „Das freut mich wirklich für ihn“, sagte Werder-Coach Frank Bender, „er ist ein feiner Fußballer und ein ganz toller Junge.“

Allerdings taten sich die jungen Werderaner in der ersten Halbzeit überraschend schwer, weil sich die Gäste auf einen eher destruktiven Fußball verlagerten und den Bremern häufig die Lösungen fehlten, um den dichten Abwehrverbund zu überwinden. „Es war über die kompletten 80 Minuten ein Spiel auf ein Tor“, erläuterte Bender, „wir hatten mehrfach gute Möglichkeiten, bei denen den Jungs entweder die nötige Kaltschnäuzigkeit fehlte oder Paulis starker Keeper die Schüsse super parierte.“

Mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf nicht viel, während Werder weiter vehement auf das Tor drängte, igelten sich die Hamburger vor und im eigenen Strafraum ein. Dann allerdings erzielte Dietrich den Siegtreffer (60.) – und wäre kurz vor dem Abpfiff beinahe doch noch zur tragischen Figur geworden: Bei einem Konter der Gäste blieb ihm nur die Möglichkeit des Fouls, um den Hamburger Mittelstürmer am möglichen Torschuss zu hindern. „Glücklicherweise stand ein Mitspieler mit ihm auf einer Höhe“, beschrieb Bender die kribbelige Szene, „sonst wäre er vermutlich mit Rot vom Platz geflogen.“ Der folgende Freistoß – übrigens der einzige Torschuss der Gäste im gesamten Spiel – blieb in der Mauer hängen und Werder freute sich anschließend über zwei wertvolle Punkte.

SV Werder Bremen II: Gundelach; Hinte, Weickert, Dietrich, Donalis, Rosenboom, Ates, Er, Jusufi, Steinwedel, Köppener (eingewechselt: Nankishi, Karagöz, Kaid).