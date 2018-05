Eine Hundertstel Sekunde fehlte dem Quartett dabei nur für die DM-Norm bei den Frauen. Über 200 Meter der Frauen blieb Anneke Köpp in starken 25,37 Sekunden im Vorlauf ebenfalls unter der Norm für die U23 DM. Über 100 Meter fehlte ihr als Siebte nach 12,31 Sekunden wie der Staffel nur eine Hundertstel Sekunde zur U23- Norm. Ihren gelungenen Saisoneinstieg rundete Anneke Köpp mit dem Sieg im Weitsprung der Frauen mit 5,42 Meter ab.

Einen weiteren Sieg in Zeven holte Marit Köpp, die erstmals nach ihrem Achillessehnenanriss vom Januar im Dreisprung an den Start ging. Dass die Sehne dabei keine Probleme mehr bereitete, war wichtiger, als die 11,29 Meter, mit der die letztjährige DM-Neunte den Wettbewerb in der weiblichen Jugend U20 gewann. Über 800 Meter in der U20 überraschte Anna Kremming (BLT/BTV 1877) als Siegerin in starken 2:20,83 Minuten. Dritte über 200 Meter bei den Frauen wurde nach langer Wettkampfabstinenz Leonie Hönekopp in guten 25,66 Sekunden. Ebenfalls Dritte wurde im Weitsprung der wJ U20 Isabel Bierwirth mit 5,22 Meter. Über 100 Meter stellte Isabel mit 12,76 Sekunden eine neue Bestleistung auf.

In der männlichen U20 unterbot die 4x100 Meter mit Jari Krebs, Rasmus Klamka, Joop Naumann (alle BLT/BTS Neustadt) und Jakob Weiße (BLT/BTV 1877) als Zweite ihre bisherige Bestzeit in 45,57 Sekunden klar. Weitere Bestleistungen erzielten die Jungs von Trainer Andreas Klamka in ihren Einzelrennen: Rasmus Klamka lief über 100 Meter 11,64 Sekunden und über 200 Meter 23,44 Sekunden. Und in der männlichen Jugend U18 steigerte sich Joop Naumann über 100 Meter auf 12,18 Sekunden und über 200 Meter auf 24,49 Sekunden und Jari Krebs über 100 Meter auf 12,34 Sekunden.

Finalplatzierungen erreichten in der wJ U18 Milena Gojnic (BLT/TuS Komet Arsten) als Sechste über 100 Meter (13,15 Sekunden) und als Achte im Weitsprung (5,10 Meter), in der wJ U20 Anna Kremming über 400 Meter als Fünfte in 62,32 Sekunden und im Weitsprung der Frauen Laura Mattern als Vierte im Weitsprung (4,62 Meter).