Thorsten Beckmann beobachtet im Hintergrund als Third Base Coach den Batter der Dockers, Leo Moncada. Mit zwei Niederlagen fiel der Heimauftakt der Bundesliga-Baseballer enttäuschend aus. (Knut Elbrecht)

„Hoffentlich werfe ich den Ball auch richtig“, sorgte sich der Ehrengast, „schließlich habe ich als alter Handballer eine ganz andere Wurftechnik als ein Pitcher beim Baseball.“ Doch der kleine Ball glitt ihm ohne Mühe aus der linken Hand, Catcher Jose Hernandez Alejos der Dockers fing die Kugel ebenso gekonnt – und die neue Spielzeit war damit nun endgültig eröffnet. Allerdings verlief der Doppelspieltag für die Gastgeber um Headcoach Alberto Orti Roig ähnlich desolat wie die beiden Auftaktspiele bei den Solingen Aligators, mit 9:12 und 0:16 mussten sich die Bremer dem Aufsteiger überdeutlich geschlagen geben und bangen direkt zum Saisonauftakt bereits um den Klassenerhalt.

Die Wesseling Vermins feierten mit dem 12:9 im ersten Match des Tages ihren ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte. Bereits im ersten Inning konnten die Gäste aus dem Rheinland mit 4:0 die Führung übernehmen, bei den ersten beiden Runs profitierten die Gäste von einem Walk sowie einem Fehler der Bremer Defensive. Für den dritten und vierten Run erreichten Yoel Gomez Forcades und Jens Weiler jeweils nach einer „Fielders Choice“ die Homeplate. Auch die Bremer Offensive hatte keine Anlaufschwierigkeiten und konnte im ersten Durchgang einen Run verzeichnen. Jan Schnetlage sorgte mit seinem „RBI-Single“ für das 1:4, im dritten Inning verkürzten die Dockers auf 2:4. Alberto Orti Roig erlief seinen zweiten Run diesmal nach einem RBI-Single von Chris Introcaso. Im vierten Abschnitt waren beide Teams mit je drei Runs erfolgreich, Gomez Forcades für Wesseling und Schnetlage für Bremen waren mit einem „RBI-Double“ erfolgreich.

Ulf Brothuhn beim „First Pitch“ der Bremen Dockers. (Christian Markwort)

Den Gästen gelang es durch einen Run im fünften sowie zwei Runs im siebten Inning, ihren Vorsprung auf 10:5 auszubauen. Dabei war der überragende Patrick Cromwell mit einem „RBI-Single“ sowie einem „RBI-Double“ entscheidend beteiligt. Die Bremer bewiesen nun Moral und konnten im achten Inning durch vier Runs zum 9:10 aufschließen. Bremens Beste in der Offensive, Schnetlage und Orti Roig, waren an den gelungen Aktionen beteiligt, die letzten Runs blieben allerdings den Gästen vorbehalten. Jens Weiler sorgte schließlich für den Endstand. Das Duell der Pitcher sicherte sich Sebastian Messner, der über die gesamte Spielzeit vom Mound aus agierte, Bremens Giovanni Sanchez Binetti musste den Loss einstecken.

Das zweite Spiel des Tages ging unter den Augen des Dockers-Ehrenvorsitzenden und Namensgeber des Stadions, Fritz Schütt, noch deutlicher verloren, die Wesseling Vermins ließen dem ersten Sieg in der 1. Baseball-Bundesliga direkt den zweiten Erfolg folgen. In Spiel zwei des „Doubleheaders“ siegten sie überraschen deutlich mit 16:0. Bereits nach fünf Innings war der Endstand hergestellt, nach sieben Innings war das mehr als einseitige Match frühzeitig aufgrund der „10-Run-Rule“ beendet. Wesselings Carsten Holzportz dominierte mit fünf Hits, drei Runs und drei „RBI“s, Patrick Cromwell schlug zudem sogar einen Homerun für die Gäste. Yannis Theissen und Charly Harrer steuerten wie Cromwell und Holzportz ebenfalls drei „RBI“s bei.

Auf dem Mound holte sich Sam Belisle-Springer den Win. Acht Batter der Hausherren schickte er per Strikeout in den „Dugout“, den Unterstand der Baseballer, zurück. Bremens Chris Introcaso kassierte schließlich den Loss und blieb noch lange nach Spielende ebenso enttäuscht im Stadion zurück wie zahlreiche Zuschauer. Einzig Ehrengast und „First Pitcher“ Ulf Brothuhn musste die schmerzhafte Heimpremiere der Dockers zum Bundesliga-Auftakt nicht miterleben – bereits zur Mitte des Ersten Spiels verabschiedete er sich und eilte zu einem weiteren Termin an diesem Tag.

„Es ist das vorgezogene Endspiel um den Relegationsplatz“, hatte der stellvertretende Vorsitzende der Bremer Turnvereinigung (BTV) von 1877, Olaf Stölting, kurz vor dem „First Pitch“ betont, „deshalb müssen wir beide Spiele gewinnen, um auch die heftige Klatsche zum Saisonstart in Solingen wieder aus den Köpfen zu bekommen“. Doch statt Ruhe herrscht im Stadion am Henschenbusch nun Sorge um den Klassenerhalt.