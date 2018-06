Vier Hits und lediglich drei „Base on Balls“ war alles, was den Kölner Angreifern beim 0:2 gegen Miceli gelingen wollte. Dank eines sehenswerten Grand Slam Homerun von Justin Brock drehten die Kölner das Ergebnis im ersten Spiel des Double-Headers gegen die Bremen Dockers kurz vor Schluss noch zu ihren Gunsten – und gewannen den Auftakt des Doppelspieltages mit 4:2.

Die Gäste aus der Hansestadt waren im ersten von zwei Spielen zwar früh in Führung gegangen, doch Köln konterte durch Justin Brocks Grand Slam mit vier Runs im fünften Spielabschnitt und er ebnete seiner Mannschaft dadurch den Weg zum Erfolg. Brock, der seine akademische Ausbildung an der „University at Albany“ (State University of New York) absolvierte, wechselte vor der Saison vom australischen Ballklub „Southern District Hawks“ an den Rhein. Unter anderem durch einen sogenannten Error luden die Cardinals bei zwei Outs die Bases. Brock nahm die Vorlage dankend auf, fackelte nicht lange – und schlug den zweiten Pitch einfach mal locker über den Zaun im Centerfield zu besagtem Grand Slam. Damit stellte Brocks den bisherigen Spielverlauf förmlich auf den Kopf. Die Dockers waren durch ein RBI-Double und ein RBI-Single von Pitcher Nick Miceli im ersten und dritten Inning mit 2:0 in Führung gegangen. Doch nach Brocks Homerun konnten sie nichts Zählbares weiter auf die Anzeigetafel bringen. Cedric Lauffer sicherte sich mit sechs guten Innings den Win. Markus Müller machte anschließend den Erfolg perfekt. Giovanni Binetti kassierte nach acht Innings den Loss aufseiten der Bremer.

Im zweiten Spiel des Tages bekamen es die Kölner dann mit einem herausragenden Pitching von Nick Miceli zu tun. Der US-Amerikaner sorgte mit einer geradezu überragenden Performance und einem sogenannten Shutout – also kein einziger Run für die Gegner – für den 2:0-Auswärtssieg seiner Dockers. „„Ich kann mir eigentlich keinen Frühling oder Sommer ohne Baseball vorstellen“, hatte Miceli bei seiner überraschenden Verpflichtung betont, seit Saisonbeginn gilt er als einer der zuverlässigsten Bremer. Von seiner Erfahrung sollen im Abstiegskampf besonders die jungen Spieler profitieren.

Während der Amerikaner sein Team am Leben hielt, sorgten Carlos Mirabel, Fabian Roitzsch und Markus Müller dafür, dass die Gastgeber die Begegnung gegen den Bremer Aufsteiger lange offen halten konnten. Mirabel, der die Begegnung für das Heimteam begann, gab in drei Innings lediglich einen Hit und außerdem nur einen Walk ab. Die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers auf dem Norden der Republik fiel dann im sechsten Inning: Ein RBI-Single von Heinrich Gill und ein „SacFly“ von Jan Schnetlage bei geladenen Bases ließen die Dockers jubeln. Das bittere Loss für die Cardinals kassierte Fabian Roitzsch. In vier Innings ließ er zwei Hits, drei Walks sowie die beiden letztlich entscheidenden Runs der Bremer zu. Allerdings gelangen ihm auch noch zwei Strikeouts. Während die Kölner Platz sechs in der Tabelle der Nordgruppe festigen konnten, stellten die Bremer durch ihren dritten Saisonsieg den Anschluss ans untere Tabellenende her und freuen sich nun über ein spielfreies Wochenende. Am Sonnabend, 16. Juni, empfangen die Dockers dann die Berlin Flamingos zum Duell der Aufsteiger. Spiel eins im Fritz-Schütt-Stadion im Henschenbusch beginnt um 12 Uhr, ab 16.30 Uhr geht es beim Doubleheader zum zweiten Spiel auf das Spielfeld. Nachdem die Berliner beide Spiele des Doubleheaders in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit mit 5:2 und 3:1 für sich entscheiden konnten, sinnt das Team um Baseball-Abteilungsleiter Olaf Stölting nun auf Revanche.