Dockers-Pitcher Giovanni Binetti Sanchez gelang ein wichtiger Split. (Knut Elbrecht)

Bremen. Damit hätte vor Beginn der Playdowns in der 1. Baseball-Bundesliga vermutlich kaum jemand gerechnet: Tabellenführer Hamburg Stealers kam am vorletzten Spieltag bei den Bremen Dockers lediglich zu einem sogenannten Split (Siegteilung, wenn beide Teams jeweils eine Partie des "Doubleheaders" gewinnen). Nachdem das Team um Headcoach Tim Crow im ersten Match mit 2:7 die erste Niederlage in der gesamten Serie überhaupt hinnehmen musste, rehabilitierten sich die Gäste in der zweiten Partie mit einem deutlichen 5:0-Erfolg.

Im ersten Spiel bezwangen die Bremer um Headcoach Alberto Orti Roig die Gäste überraschend deutlich mit 7:2. Die Bremer fanden besser in das, wegen einer heftigen Regenfront bereits verzögert gestarteten Spiel und gingen früh mit 2:0 in Führung. Die Vorentscheidung fiel im sechsten Durchgang, als die Dockers von 3:2 auf 6:2 davonziehen konnten. Acht Bremer waren für neun Hits verantwortlich und machten mehr aus ihren Möglichkeiten als die Gäste, die auf lediglich acht Hits kamen. Den wichtigen Sieg ermöglichte Dockers-Pitcher Giovanni Binetti Sanchez, der mit seiner besten Saisonleistung zwar zwei Runs und acht Hits in sieben Innings abgab, aber auch neun Strike-Outs verbuchte. Alberto Orti Roig machte als "Reliefpitcher" den Bremer Sieg sicher. Der "Loss" wurde dem Hamburger Starting Pitcher Jakub Cernik angelastet, Callum Murphy absolvierte die restliche Spielzeit auf dem Mound der Gäste.

Der Vorsprung der Dockers vor den Berlin Flamingos hatte sich auf einen Punkt verkürzt. "Es war also wichtig, beim Heimspiel gegen Hamburg mindestens einen Win an der Weser zu behalten", freute sich Dockers-Abteilungsleiter Olaf Stölting. Mit dem wichtigen Sieg im Rücken gingen die Dockers beinahe schon entspannt in das zweite Spiel. US-Import Nick Miceli pitchte für die Dockers und war mit seinen Würfen – wie bereits in den Vorwochen – der Garant für den wichtigen Erfolg der Bremer. Auch dieses Mal lieferte er sich mit dem Hamburger Simon Bäumer über zwei Innings ein packendes Duell. Erst im dritten Inning hatten sich die Hamburger Schlagleute deutlich besser auf Micelis Würfe eingestellt, landeten plötzlich Hit auf Hit und nach einem "Triple" sowie einem Homerun konnten sie vier Runs scoren – und beendeten dadurch vorzeitig den Arbeitstag von Miceli. Bremens Sebastian Kreutz übernahm und ließ in zwei Innings nur einen Run der Gäste zu. Anders als bei den Hamburgern lief in der Bremer Offensive nicht mehr viel zusammen. Ganze zwei Hits brachten sie in fünf Innings zustande. Aufgrund des stark einsetzenden Regens wurde die Partie abgebrochen und für die Stealers gewertet.

Am kommenden Sonnabend, 1. September (ab 12 Uhr im Fritz-Schütt Stadion im Henschenbusch), kommt es nun zum Doppel-Duell mit den Berlin Flamingos. Ein Sieg aus beiden Spielen reicht den Dockers, um den Klassenerhalt in der Bundesliga endgültig zu sichern. "Das wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte", betonte Olaf Stölting, "denn beim letzten Bundesligaauftritt vor 20 Jahren sind wir sofort wieder abgestiegen."