30 Uhr), noch die Rückspiele bei den Bremern ausgetragen werden. Die Dockers dagegen haben nach dem „Doubleheader“ gegen die Hamburger Rivalen am Sonnabend, 1. September (12 und 15.30 Uhr), noch den Doppelspieltag gegen Mitaufsteiger Berlin Flamingos auszutragen – und müssen mindestens eine der beiden Partien gewinnen, um den angestrebten Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen.

Während das erste Match eine klare Angelegenheit war und die Stealers aufgrund der „Ten-Run-Rule“ bereits nach sieben statt der eigentlich regulären neun Innings mit 13:2 siegten, wurde die zweite Partie von einem überaus starken Pitching auf beiden Seiten bestimmt. Letztlich setzten sich aber auch hier die Hamburg Stealers hauchdünn mit 1:0 durch. Mit drei Hits, vier „RBIs“ und zwei Runs war Brehan Murphy in der Offensive maßgeblich am Hamburger Erfolg beteiligt. Pontus Byström und Alexander Harms kamen auf je drei Hits, einen „RBI“ und zwei Runs. Byström zeichnete dabei zudem als „Winning Pitcher“ für die Gastgeber verantwortlich. Der Schwede kam in sechs Innings auf acht Hits, zwei Runs, zwei „Strike-Outs“ und fünf „Walks“. Für die Gäste von der Weser kassierte Headcoach Alberto Orti Roig den „Loss“, Hendrik Freiheit und Sebastian Kreutz kamen danach für die Dockers auf den Mound. In der Bremer Offensive tat sich Steven Volders mit zwei Hits und einem „RBI“ hervor.

In der zweiten Partie lagen die Hamburger am Ende einer „Pitcher-dominierten“ Begegnung hauchdünn mit 1:0 vorn. Insbesondere Hamburgs Jakub Cernik zeigte eine überragende Leistung und schrammte nur knapp an einem „No-Hitter“ vorbei – nicht, weil der tschechische Nationalspieler einen Hit zuließ, sondern weil er nach acht Innings den Ball an Simon Bäumer abgab.

Beide Mannschaften konnten sich jeweils auf eine fehlerlose Defensive verlassen. Den einzigen Run der Partie hatte Bäumer bereits in der unteren Hälfte des zweiten Innings mit einem „RBI-Single“ erzielt. Auf Bremer Seite kassierte Bremens US-Import Nick Micelli trotz starker Leistung das bittere „Loss“. Der wurfgewaltige US-Amerikaner ging über acht Innings und ließ dabei vier Hits und einen Run zu. Zwölf Hamburger schickte Micelli per „Strike-Out“ ins gegnerische „Dugout“ zurück. Insgesamt benötigte Miceli nur 98 Pitches, um auf die zwölf „Strike-Outs“ zu kommen.

Bereits im zweiten Inning aber konnten die Stealers mit zwei aufeinander folgenden „Doubles“ von Alexander Harms und Simon Bäumer die Dominanz durchbrechen und für den ersten und letztlich einzigen Run des Spiels sorgen. Bäumer hatte später auch noch einen weiteren Hit und war somit der offensiv erfolgreichste Spieler dieses Matches.