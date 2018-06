Der nächste Karriere-Schritt: Nationalspielerin Isabelle Dölle macht von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt zum Bundesligisten Buxtehuder SV. (hansepixx)

Bremen. Der SV Werder Bremen verliert sein größtes Nachwuchstalent: Junioren-Nationalspielerin Isabelle Dölle kehrt dem Handball-Zweitligisten nach nur einer Spielzeit den Rücken und schließt sich zur neuen Saison dem Erstligisten Buxtehuder SV an. "Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht für mich ein Traum in Erfüllung", sagt Dölle, die zum U 20-Kader des Deutschen Handball-Bundes für die vom 1. bis zum 15. Juli in Ungarn stattfindende Weltmeisterschaft gehört. Ihr Wechsel sei keine Entscheidung gegen Werder, "sondern für meine weitere Handballkarriere", betont die Linkshänderin, die in der zurückliegenden Spielzeit für die Grün-Weißen insgesamt 119 Treffer erzielt hat. „Ich hatte beim SV Werder ein tolles Jahr und werde meine Zeit in Bremen in sehr guter Erinnerung behalten“, sagt Dölle.

Möglich wurde dieser Wechsel durch eine Ausstiegsklausel, auf die sich Isabelle Dölle bei Vertragsabschluss im vergangenen Jahr mit den Werder-Verantwortlichen verständigt hatte. Diese Klausel sieht vor, dass die Rückraumakteurin bei einer interessanten Herausforderung gegen Zahlung einer festgelegten Ablösesumme vorzeitig aus dem ursprünglich bis zum 30. Juni 2019 laufenden Vertrag aussteigen darf. „Wir wissen, dass der SV Werder für Spielerinnen mit Isabelles Qualität zu einem bestimmten Zeitpunkt der Karriere die optimale Station sein kann, um sich weiterzuentwickeln“, sagt Handball-Abteilungsleiter Martin Lange. „Uns war aber auch stets bewusst, dass Isabelle schon bald den nächsten Schritt gehen wird. Wir freuen uns sehr, dass wir sie ein Stück auf ihrem Weg begleiten konnten."

Patrice Giron pflichtet bei: "Uns war immer klar, dass Isabelle eine potenzielle Erstliga-Spielerin ist", sagt Werders Koordinator für den Leistungssport. "Wir hätten Isabelle für die nächste Saison viele Spielanteile und eine Rolle mit großer Verantwortung innerhalb unserer Mannschaft bieten können. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass sie sich als Nationalspielerin jetzt für den Wechsel zu einem deutschen Spitzenklub entschieden hat."

Wirklich überraschend kommt der Weggang von Isabelle Dölle für die Werder-Verantwortlichen also nicht. Zumal Dölle bereits unmittelbar nach der Trennung von Cheftrainer Florian Marotzke, unter dessen Regie sie zuvor schon eine Zweitligasaison bei der HSG Hannover-Badenstedt gespielt hatte, ihre Wechselabsicht äußerte. Jetzt also ist der avisierte Wechsel unter Dach und Fach. Die 19-Jährige unterschrieb beim Bundesligadritten und Europapokalteilnehmer Buxtehude einen Zweijahresvertrag und komplettiert beim BSV die rechte Angriffsseite um Ex-Nationalspielerin Friederike Gubernatis (30) und die frühere Oldenburgerin Maike Schirmer (28).

"Isabelle Dölle zählt auf dieser Position nicht nur in meinen Augen zu den größten Nachwuchstalenten in Deutschland", wird BSV-Trainer Dirk Leun in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Dölle habe einen guten Wurf, eine hohe Spielfähigkeit und die richtige Einstellung zum Leistungssport, heißt es dort weiter. "Ich bin sehr zufrieden, dass sie sich für uns entschieden hat und wir mit ihr unsere Vakanz auf der rechten Seite gelöst haben", so Leun. Zufrieden mit der insgesamt sechsten und zugleich letzten Neuverpflichtung zeigt sich auch Buxtehudes Manager Peter Prior: "Es ist sehr wichtig, den Platz im rechten Rückraum hinter Friederike Gubernatis optimal mit einer jungen Spielerin zu besetzen. Das ist uns jetzt mit Isabelle Dölle gelungen."

Die 1,79 Meter große Isabelle Dölle, die in der abgelaufenen Saison zusammen mit Mannschaftskameradin Merle Heidergott (198 Tore) immerhin das torgefährlichste Rückraumduo der Zweiten Liga gebildet hat, freut sich derweil auf die neue Herausforderung: "Ich denke, dass Buxtehude ein guter Verein ist mit sehr professionellen Strukturen und sportlichen Perspektiven", sagt die 19-Jährige, die in diesem Frühjahr ihr Abitur gemacht hat und nun ab Herbst in Hamburg Wirtschaftsingenieurwesen studieren wird. "Ich möchte in Buxtehude den nächsten Schritt in meiner Karriere wagen."

Dölles Weggang reißt beim SV Werder sportlich naturgemäß eine große Lücke. Die Notwendigkeit, unbedingt noch mal auf dem Spielermarkt tätig werden zu müssen, sieht Martin Lange indes nicht. "Gefühlt suchen zurzeit alle Topklubs in Deutschland nach einer Linkshänderin für den Rückraum – und der Markt ist klein", sagt Lange. Sobald ein neuer Cheftrainer verpflichtet sei, wolle man diese Personalie zwar noch mal diskutieren und prüfen, grundsätzlich aber sagt Werders Handball-Chef auch: "Wir sind mit sechs Rückraumspielerinnen insgesamt immer noch gut aufgestellt und vertrauen in diese Mannschaft. Wir gehen optimistisch in die neue Saison."