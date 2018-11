Bei den Bremer Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn schwammen einige Bremer auch um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. (Karsten Klama)

Mit einem Karton in der Hand ging Tobias Bader schnellen Schrittes Richtung Hallentür. Draußen ist eigentlich nicht sein Platz, denn der Schwimmtrainer von der TSG Huchting/Blumenthal Bremen hat Athleten in der Halle zu betreuen. Kurzfristig musste der Landesschwimmverband Bremen, für den Bader als Pressewart fungiert, aber einen speziellen Raum herrichten. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) war überraschend bei den Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn aufgetaucht und testete die Bremer Athleten.

Damit die Kontrolleure ihrer Arbeit nachgehen konnten, musste ein nicht einsehbarer, abschließbarer Raum mit Toiletten und Umkleide sowie einem Kühlschrank für die Lagerung der Proben über Nacht her. Theoretisch wisse man um die Abläufe und auch dass Sportler und Vereine immer mit Kontrollen auf Landesebene rechnen müssen, sagte Tobias Bader. Deshalb steht schon seit Jahren für genau diesen Fall ein Kühlschrank im Unibad. Dass das theoretische Wissen jetzt Praxis werden musste, darauf hätte vorher niemand gewettet.

Die Nada kontrolliert deutschlandweit, aber auch im Ausland, deutscher Sportler. „Dabei orientieren sich die Kontrollen an der Spitze, so dass Spitzensportler deutlich häufiger kontrolliert werden, als zum Beispiel Nachwuchskader. Aber auch sie fallen unter das Kontrollsystem“, teilte Nada-Sprecherin Eva Bunthoff auf Anfrage des WESER-KURIER mit. Dopingfälle gebe es nicht nur im Spitzenbereich, auch Amateure seien schon auffällig geworden. Auf Landesebene haben die Kontrollen aber auch einen präventiven Charakter, so die Sprecherin weiter. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) verfolgt eine uneingeschränkte Null-Toleranz-Politik gegenüber Doping. Auf der DSV-Homepage heißt es: „Wir unterstützen und unternehmen alle zielführenden Aktivitäten im Anti-Doping-Kampf. Als wesentliche Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg der Dopingbekämpfung sehen wir auch die Doping-Prävention.“

Auf den Ablauf der Meisterschaften hatte die Anwesenheit der Doping-Wächter keinen Einfluss. Die 14 Vereine zogen ihr Programm durch und konzentrierten sich auf ihre Zeiten, denn im Dezember stehen die deutschen Meisterschaften in Berlin an und dort möchten einige Bremer Schwimmer hin. Jonathan Seele ist so einer. Der 17-Jährige von der TSG Huchting/Blumenthal Bremen musste auf seiner Paradestrecke 50 Meter Kraulen die 00:23,89 knacken, um die Chance auf einen Start in der Hauptstadt zu haben. Im Einzel verpasste er die Zeit. Die 00:23,95 reichten dem Nachwuchssportler zwar für den Landesmeistertitel in der Gesamtwertung, für die Berliner Liste aber nicht.

Die TSG stellte daraufhin die Reihenfolge der Staffel um. Nur die Zeit des Startschwimmers zählt für die Qualifikation. Für Marcel Koltermann, Fabian Günther und Daniel Klosa ging es bei der Vier-mal-50-Meter-Freistil-Staffel um nicht so viel, wie für den Teamkollegen. Als Startschwimmer traf Seele die Pflichtzeit auch auf die Hundertstelsekunde. „Es zählt aber nicht nur die Zeit“, sagte der Schwimmer. Er muss auch unter den Top 100 Schwimmern in Deutschland auf der Distanz stehen. Und die Pflichtzeit brachte ihn dort nicht rein, denn der derzeit Letzte der deutschen Bestenliste schaffte die Distanz in 00:23,66 Sekunden.