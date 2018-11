Die Freude über die beiden gewonnenen letzten nationalen Titel 2018 war den beiden Turanern Imke Turner und Werner Unland bei der Pokalübergabe in Hannover deutlich anzusehen. (TURA, frei)

Mit vollem Risiko in den Bereichen Dynamik und Tritthöhe präsentierte die amtierende Welt-und Europameisterin die ausgelosten Wettkampfformen in der Vor- und Endrunde und dokumentierte eindrucksvoll ihre brillante Verfassung.

Für ihren Trainer Roland Klein ist Imke Turner für die Weltmeisterschaft gut gerüstet und wird in dieser starken Form erneut eine heiße Anwärterin auf eine Medaille sein. In überlegener Manier gewann die Turanerin mit 42,1 Punkten vor ihren Konkurrentinnen Heekyung Reimann (Marburg), 36,9 Punkte und Sabine Müller (Wiesbaden), 36,7 Punkte den Siegerpokal.

Große Freude herrschte auch bei Werner Unland (ebenfalls Tura), der bei der WM-Nominierung zu seiner großen Enttäuschung dem amtierenden deutschen Meister, Kai Müller, aus Hessen den Vortritt lassen musste. In einem packenden Zweikampf konnte Unland sowohl die Vorrunde als auch die Finalrunde jeweils mit einem Zehntel Vorsprung für sich entscheiden und so ging der Pokal des Siegers mit 39,1 Punkten vor Müller (Hessen) 38,9 und Jörn Christian Andersen (Dänemark) 37,9 an ihn. Ausschlaggebend für diesen Sieg waren auch hier die dynamischen Bein- Armkombinationen sowie die sicher gestandenen und präzisen Beintechniken.