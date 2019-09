Dortmunds Marco Reus (r) und Torhüter Marc-Andre ter Stegen von Barcelona versuchen nach dem Strafstoß, an den Ball zu kommen. (Bernd Thissen/dpa)

Der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen hat Borussia Dortmund um einen Coup gegen das Starenensemble des FC Barcelona gebracht. Zum Start in die Königsklasse musste sich der Bundesliga-Zweite am Dienstag gegen den spanischen Fußball-Meister um den eingewechselten Lionel Messi trotz starker Leistung mit einem 0:0 begnügen. Vor 69 099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park vergab BVB-Kapitän Marco Reus die größte Chance auf den Siegtreffer, als er mit einem Foulelfmeter an ter Stegen scheiterte (57. Minute).

Ter Stegen brachte den in der zweiten Halbzeit furios aufspielenden BVB mit zahlreichen Paraden um den Lohn für eine starke Leistung. Der 27 Jahre alte Keeper rettete ein ums andere Mal gegen die starke Borussia, die sich einen Sieg verdient gehabt hätte. „Es war ein sehr schweres Spiel“, sagte ter Stegen. „Ich versuche, auf meinem besten Stand zu sein, und wenn ich der Mannschaft helfen kann, umso besser.“

BVB-Profi Mats Hummels sagte: „Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, zwei Punkte liegen gelassen zu haben. Damit hätten wir uns in dieser schweren Gruppe eine hervorragende Ausgangsposition verschaffen können.“ Am 2. Oktober muss der BVB bei Slavia Prag antreten. Der tschechische Meister erkämpfte sich zuvor ein 1:1 bei Inter Mailand. „Dann wird sich zeigen, wie stark wir sind“, sagte Hummels.

Leipzig gewinnt in Lissabon

Ganz cool und ohne Gesten des Triumphes ging Timo Werner vom Platz. Dabei war RB Leipzig die Rückkehr in die Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs doch vor allem wegen des Doppeltorschützen geglückt. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kam am Dienstag zu einem verdienten 2:1 (0:0) in einer intensiven Partie bei Benfica Lissabon. Vor 46 460 Zuschauern im Stadion des Lichts nutzte der Nationalspieler seine Chancen (69. und 79. Minute), Haris Seferovic verkürzte (84.). Trainer Julian Nagelsmann kam damit zu seinem ersten Sieg in der Champions League, nachdem er in der vergangenen Saison mit 1899 Hoffenheim ohne Erfolg geblieben war. Im zweiten Spiel der Gruppe G trennten sich Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg 1:1.

„Wenn du so ein intensives Spiel gewinnst, dann bist du glücklich“, sagte Leipzigs Kapitän Willi Orban. „Ein Auftaktsieg in Lissabon - das ist nicht so schlecht.“ Der Spielführer lobte Nagelsmann, der das Team in diesem Sommer übernommen hat: „Er macht jeden Spieler etwas besser.“

Bei den Sachsen stand der laufstarke Diego Demme statt Nationalspieler Lukas Klostermann in der Startelf. Sie fingen damit personell und taktisch (4-2-2-2-Formation) so an wie in der starken zweiten Halbzeit des Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern (1:1). Beim 37-maligen portugiesischen Meister saß der frühere Bundesliga-Profi Seferovic zunächst auf der Bank. Lissabons Trainer Bruno Lage verfolgte die Partie von der Tribüne, weil er sich beim Viertelfinal-Rückspiel der Europa League in der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt eine Sperre eingehandelt hatte.

Timo Werner jubelt nach seinem Treffer zum 0:1. (Jan Woitas/dpa)

Immer wieder zurechtgewiesen von Nagelsmann, der sich in dunkelblauem Hemd, mit weinroter Krawatte und hellgrauer Weste in feiner Champions-League-Garderobe präsentierte, spielten die Leipziger zu Beginn forsch mit. Sie ließen es im Umschaltspiel aber oft an Geschwindigkeit und Genauigkeit fehlen. „Wir wollen zeigen, wie weit wir schon sind“, hatte Orban vor der Begegnung gesagt. Das gelang zunächst nur punktuell gegen die auf Kontrolle bedachten Platzherren.