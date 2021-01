Charlie Dalin kam bei der Vendée Globe als erster ins Ziel, gewonnen hat er dennoch nicht. (LOIC VENANCE/pa)

Es hätte die riesige Überraschung bei der Regatta Vendée Globe werden können. Bisher hatten immer Franzosen das härteste Segelrennen der Welt gewonnen. Diesmal lag der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann kurz vor Ankunft in Les Sables-d'Olonne auf einem aussichtsreichen zweiten Platz, im Gepäck sogar noch eine sechsstündige Zeitgutschrift von einer Rettungsaktion im Südpazifik.

Doch dann nahm das Drama seinen Lauf. Rund 80 Seemeilen, also etwa 150 Kilometer, vor dem Zielhafen rammte Herrmann ein Fischerboot. Der 39 Jahre alte Hamburger blieb nach eigenen Angaben zwar unverletzt, aber seine Jacht „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ wurde beschädigt. Der Skipper konnte nur deutlich langsamer weiter segeln - die Siegchancen waren dahin. „Das war der schlimmste Alptraum“, erzählte der Hamburger über die Kollision mit dem Trawler.

„Ich habe an einer riesigen Wand hochgeschaut“, schilderte Herrmann die bangen Momente später. Er habe geschlafen, unklar ist bisher, warum er von seinem Warnsystem nicht alarmiert worden ist. Am Nachmittag habe das System noch einwandfrei funktioniert. Unter anderen hatte sich ein Vorsegel in den Kränen des Trawlers verfangen, einer seiner Tragflügel brach. Dazu hörte er seinen Ausleger mehrfach in die Bordwand des anderen Bootes hämmern. „Es waren echte Schockmomente“, erzählte er. Zu seinem Glück schob sich die Rennjacht am anderen Boot vorbei, der Mast blieb stehen. Herrmann und die Besatzung des Trawlers blieben bei dem Unfall unverletzt.

Franzose Yannick Bestaven gewinnt Vendée Globe

Als Erster hatte am Mittwochabend der französische „Apivia“-Skipper Charlie Dalin die Ziellinie gekreuzt. Der 36-Jährige beendete das Rennen über 28.267,88 Seemeilen nach 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden. Dennoch gewann er nicht. Wegen einer Zeitgutschrift wurde Yannick Bestaven am Donnerstagmorgen zum Sieger erklärt. Der Franzose erreichte zwar in der Nacht über sieben Stunden nach Dalin das Ziel und kam hinter seinem Landsmann Louis Burton („Bureau Vallee 2“) als Dritter an. Wegen einer Gutschrift von zehn Stunden und 15 Minuten feierte der 48 Jahre alte Skipper seinen ersten Triumph beim Segel-Klassiker.

Bestaven und Herrmann hatten die Gutschriften von der Wettfahrtleitung wegen ihrer Beteiligung an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember erhalten.

Zur Sache

Die Vendée Globe gilt als härtestes Segelrennen der Welt. Die Regatta startet jeweils im November in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Sie führt die Segler einmal um die Welt, dabei umrunden sie drei Kaps und setzen sich den Gefahren des Südpolarmeeres aus. Die besten Segler brauchen für die fast 45.000 Kilometer rund 75 Tage. Als größte Herausforderung gilt unter den Skippern der Schlafmangel. Sie können oft nur kurze Zeiten am Stück schlafen, um das Schiff nicht zu lange durch einen Autopiloten steuern zu lassen.