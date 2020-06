Malaika Mihambo trainiert künftig bei Carl Lewis. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Soeren Stache / dpa)

„Sie sucht die Besten der Welt, kann ich schon verstehen. Sie ist jung und sucht ihren eigenen Weg“, sagte die 55-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kenne jetzt auch nicht alle Gründe, was sie zu dieser Entscheidung geführt hat.“

Mihambo erklärte in einem Interview der „Bild am Sonntag“, dass sie künftig bei neunmaligen Olympiasieger und achtmaligen Weltmeister sowie beim früheren Top-Sprinter Leroy Burrell trainieren werde. Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz und Lewis hatten sich vor einigen Wochen bei einem Online-Termin kennengelernt. Im August will Mihambo nach Houston im US-Bundesstaat Texas ziehen.

Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ trainierte bislang bei Ralf Weber. Der Deutsche Leichtathletik-Verband zeigte sich wenig begeistert von Mihambos künftigem Weg. „Vielleicht muss sich auch der DLV etwas mehr anstrengen, um Athleten wie Maleika zu halten“, sagte Drechsler, die einst mit Burrells Schwester Dawn, Hallen-Weltmeisterin von 2001, oft in Jena trainiert hat.

„Ich möchte mich als Athletin und als Mensch weiterentwickeln. Das ist in diesem Umfeld gegeben. Carl Lewis und Leroy Burrell, der mein Sprint-Trainer wird, waren jahrelang in der Weltspitze“, sagte Mihambo. „Die 16 Jahre in dem gewohnten Umfeld haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Dafür bin ich sehr dankbar, aber irgendwann ist es Zeit für was Neues“, sagte sie. (dpa)